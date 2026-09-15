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38-годишен загина след пиянски скандал и бой в Димитровград

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8-годишен мъж е починал след побой снощи в Димитровград. Инцидентът е станал в квартал "Простор", пред блока, в който живеел мъжът.

По първоначални данни той и негов познат седнали да пият заедно, но между двамата възникнал скандал. Единият започнал да нанася удари с юмруци на другия. При падането си 38-годишният мъж ударил главата си в земята, съобщи БНР. 

На място пристигнал екип на Спешна помощ, който констатирал смъртта му.

На инцидента са присъствали множество свидетели. Те са дали показания пред полицията за случилото се.

Задържан е мъж на средна възраст. Очаква се от Областната дирекция на МВР в Хасково да предоставят допълнителна информация по случая по-късно днес.

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