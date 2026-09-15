Спипаха 17-годишен да кара за втори път без книжка в асеновградско село

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Размина му се с обществено порицание

17-годишен от асеновградското село Тополово беше засечен да кара за втори път без книжка. Той бил хванат зад волана на "Опел Корса" на 19 август т. г., а предишното наказателно постановление за същото нарушение е с дата 19 май т. г.

Младежът не учи и не работи. Изправен пред Районния съд в Асеновград в присъствието на родителите си, защото е непълнолетен, признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата. Договореното наказание е обществено порицание, което ще бъде разгласено от кметството на Тополово.

Споразумението вече е одобрено от съда.