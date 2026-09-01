София си връща територии

От "Капитолия" до язовир "Искър" и незаконни сметища – градът разплита казуси, трупани с десетилетия

Има територии, които един град губи, без никой формално да ги е отнемал. Общински имот се използва с години за частен интерес. Незаконна постройка остава толкова дълго, че започва да изглежда вечна. Публичен терен постепенно се превръща в незаконно сметище. Общото – с времето беззаконието започва да изглежда като даденост. Сега София започна да си връща тези територии.

Един от най-видимите примери е “Капитолия” в Борисовата градина.

“Близо четвърт век почти 3 дка в един от най-ценните паркове на столицата се използват като автокъща”, казва зам.-кметът по правни въпроси Стефан Дъров.

След години съдебни спорове през 2025 г. съдът окончателно потвърди заповедта за премахване на незаконните конструкции, а Столичната община пристъпи към принудителното ѝ изпълнение. Последваха нови съдебни действия и решения в полза на общината. Софийският градски съд допусна запор на банковите сметки на дружеството и на автомобилите в имота, запечатване на обекта и спиране на търговската дейност. Мерките обезпечават

бъдещ иск за 142 044 евро

за неправомерно ползване

на общинския терен

Общината премахна незаконен палат край язовир “Искър”, постройка от 140 кв. м край езерото в Борисовата градина и сграда, която пречеше на изграждането на бул. “Т. Каблешков”.

Същото отвоюване на града се случва и далеч от центъра – на местата, превърнати с години в незаконни сметища. Дигиталната карта на София показва 303 системно замърсявани точки. Само за последните 2 г. общината е похарчила над 1,2 млн. лв., за да чисти многократно едни и същи места. Затова вече се поставя видеонаблюдение на почистен терен срещу превръщането му отново в сметище. Започва внедряването на

100 автономни соларни

камери, които разпознават

регистрационни номера

и подават информация за нарушенията към Столичния инспекторат. Още пилотният тест със само 7 камери засече 169 нарушения.

Край езерата в Долни Богров, част от защитена зона от “Натура 2000”, бяха разчистени 13 декара и извозени 160 тона отпадъци, след което беше поставено видеонаблюдение. В местността Корията в “Люлин” беше разчистен и защитен общински път от над 1100 кв. м. Зад всички тези различни действия стои една и съща философия – нетърпимост към несправедливостта и към превръщането на незаконното в нормалност.

Това е и част от европейския избор на София. Европейският град означава правила, които важат за всички, публична собственост, която се пази, и институции, които имат постоянството да защитят обществения интерес. Понякога това означава години в съда. Друг път – 160 тона отпадъци, които трябва да бъдат извозени, и камера, която да гарантира, че след месец няма да са там отново. Стъпка по стъпка връщаме справедливостта там, където с години общественият интерес е отстъпвал пред частния. Няма бързи решения за проблеми, трупани десетилетия. Има последователна работа, законови действия и постоянство, докато върнем на София това, което принадлежи на столичани, казва кметът Васил Терзиев.

И добавя, че “близо 3 десетилетия криворазбран преход и безконтролно разпореждане с градски територии оставиха на София много тежки казуси”.

“Разплитането им отнема време, но градът ще продължи да си връща територии – една по една. От големия общински имот до последното незаконно сметище. Защото справедливостта започва от простото правило, че общото принадлежи на всички”, коментира Терзиев.