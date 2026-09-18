Пазарите отново са на мода

Качество, продукти с ясен произход, общуване между клиент и производител, полезни услуги и кулинарни фестивали предлага “Пазари Север”

В забързания ни ритъм, в който все повече задачи се изпълняват пред екрана, а покупките са на няколко клика разстояние, столичани преоткриват стойността на живия контакт, който дава пазарът. Търсят качество, доверие, да видят продукта на място, да поговорят с човека зад щанда, да получат съвет. Пазарът като част от живота на града - пространство за срещи, покупки, разговори, откриване на сезонни вкусове.

Това предлага “Пазари Север” на своите обекти, сред които са пазарните площадки в “Надежда”, “Герена”, “Нови Искър”, “Младост”, “Дружба”, “Връбница”, “Овча купел” и “Долни Богров”. Общинското дружество среща производители, търговци, занаятчии, жители на квартала и посетители от цяла София

Изграденото доверие трудно може да се замени от анонимна покупка в голяма верига

или от избора пред екран. На пазара клиентът получава храна с история и разказа на хората, които стоят зад всеки плод, зеленчук, буркан, букет или мед. Това е и естественият начин да се върнем към природата.

Пазарите са част от идентичността на кварталите, място за сутрешно кафе, за седмично пазаруване, за среща с приятели или услуга близо до дома - шивача, фризьора, ключаря, обущаря.

“Пазари Север” работи за това традиционният пазар да се съчетава с нови формати. Такива са фермерските пазари, на които малки производители и земеделци предлагат продукти с ясен произход. Те отговарят на интереса към локалното производство и по-късия път на храната - тренд в модерната градска култура.

През последните години “Пазари Север”

насочи внимание към обновяване

на пазарните площадки

Пример е пазар “Курило” в Нови Искър, който показва как инвестицията в инфраструктурата може да даде нов живот на познато място. А пазарът на акваристите, който събира хората с интерес към аквариумите, рибите, водните растения, намери по-подходяща и достъпна локация в кв. “Надежда”.

За “Пазари Север” поддръжката на инфраструктурата е постоянен процес, който включва грижа за настилките, търговските пространства, удобството и безопасността на хората, защото клиентите очакват не само добри продукти, но и приятна и чиста среда. Търговецът също има нужда от условия, които му позволяват да представя стоката си добре и да работи спокойно.

Изградените ключови партньорства позволяват на “Пазари Север”

да превръща пазарите в места и за

образование, култура, професионален обмен

Сътрудничеството с Института за декоративни и лечебни растения е пример за връзката между науката, практиката и интереса на хората към българското. В подкрепа на пчеларството е работата с “Клуб на пчеларите №1”. Партньорството с “Кулинарните фестивали на България” добавя гурме измерение, поддържайки живи регионалните традиции. Важна е и връзката със Селскостопанската гимназия в София, която подготвя млади кадри за земеделието, производството, търговията и хранителния сектор - те виждат как наученото се прилагат в реална среда.

“Пазари Север” събира традицията с модерното - обектите на дружеството са места за общуване, в които софиянци намират качествена храна, полезни услуги, партньорства, вдъхновение за здравословен живот и преживяване за цялото семейство.