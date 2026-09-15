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Дарители събраха пари за пожарен автомобил на велинградските доброволци

Диана Варникова

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Новият автомобил за гасене на пожари

338 дарители от Велинград и общината помогнаха да бъде закупен пожарен автомобил за Доброволното формирование в града. Благодарение на много граждани, семейства, фирми и организации, обединили се в подкрепа на доброволците, новата придобивка вече е във Велинград и ще бъде изплозвана за гасенето на пожари, бедствия и други критични ситуации.

Автомобилът бе закупен от Полша и пристигна у нас на собствен ход.

Специализираната техника е поредната важна придобивка за доброволците във Велинград, които са сочени за пример за организация и работа на доброволно формирование в страната.

Със средства по проект те вече закупиха и високопроходимо УТВ, което допълни автопарка и възможностите им за реакция при различни ситуации.

Новият автомобил за гасене на пожари

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