Трудните истории: човечност, но и ред в грижата за хората без дом в София

През цялата година мобилен екип обхожда местата, за които има сигнали за клошари

Столичната община предлага подслон, социална и медицинска помощ на хората без дом, но защитава и правото на всички на чисти и спокойни обществени пространства.

“Да живееш на улицата, почти никога не е история, която започва там. Зад нея често стоят загуба на дом и работа, заболяване, семейна криза, зависимост или години на социална изолация”, казва зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева.

“Но бездомността има и друга страна – тази, която виждат всеки ден останалите хора в града. Натрупани вещи и отпадъци, замърсени обществени пространства, места, които стават неприятни за преминаване и ползване. София не трябва да избира между реда и човечността. Длъжни сме да пазим и двете”, допълва тя.

И разказва, че при сигнал за човек, останал на улицата, целта не е просто мястото да бъде почистено. Общинска полиция и Столичният инспекторат работят заедно със социалните екипи. С бездомника се разговаря и му се

предлага помощ - подслон, социална подкрепа, медицинска грижа и възможност постепенно да се върне към самостоятелен живот

След това неправомерно оставените вещи и отпадъци се отстраняват и мястото се почиства.

“Това невинаги е лесно. Законът не позволява пълнолетен човек да бъде настанен принудително в социална услуга само защото живее на улицата. Помощта изисква и неговото съгласие. Има хора, които отказват предложената подкрепа и отново се връщат на същото място. Това обаче не означава, че градът се отказва от тях – или от правото на останалите софиянци на чиста и спокойна градска среда”, обяснява Бачева. При случаи на замърсяване общинските екипи разговарят с човека, предлагат подкрепа и предприемат действия за почистване на общественото пространство

Целогодишен мобилен екип обхожда местата, за които има сигнали за хора без дом. В него работят заедно социални служители, Общинска полиция, дирекция “Аварийна помощ и превенция” и здравни специалисти.

3 центъра за временно настаняване работят

в София, общият им капацитет е над 550 места. От началото на 2026 г. до момента към тях са насочени 95 души.

Когато човек има нужда от лечение, се търси възможност то да бъде осигурено в общинска болница, болница за долекуване или Центъра за психично здраве “Проф. Никола Шипковенски”.

През студените месеци подкрепата за хората без дом се разширява с топла храна и напитки и консултации със социални работници. Общината работи и с неправителствени организации, които достигат до хората на улицата с медицинска помощ, храна, лекарства, възможност за хигиена и съдействие за издаване на документи. Сигнали за хора без дом, които се нуждаят от помощ, или за възникнал проблем се подават на тел. 112.

“Зад всеки подобен случай има две отговорности. Да не оставим едно обществено пространство да се превърне в сметище. И да не забравим, че сред вещите на тротоара стои човек”, подчертава Бачева.