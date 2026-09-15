Разбиха 2 банкомата в София, задигнаха над 200 000 евро

2 банкомата бяха разбити в София, а от тях са задигнати над 200 000 евро, научи "24 часа".

Машините били в банков клон на столичния бул. "Монтевидео". През нощта витрината му била разбита. След това бандити посегнали и на банкоматите. В момента се установява колко пари липсват, но по първоначални данни става дума за 200 000 евро.

Разбиванията и взривяванията на банкомати в София бяха особено популярни между 2015 и 2018 година. След това бяха задържани бандата на Иван Янински-Шумахера, а подозираният за няколко обира на банкомати Мартин Крапия почина след катастрофа с мотор. Оттогава почти няма случаи на обири на банкомати.