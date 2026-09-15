Патриарх Даниил: Образованието трябва да възпитава любов и нравствени ценности

Българският патриарх Даниил отправи специално послание към ученици, учители и родители по повод първия учебен ден. В словото си Негово Светейшество подчерта, че образованието не се изчерпва с придобиването на знания, а трябва да изгражда у децата способността да различават доброто от злото и да възпитава любов и нравствени ценности.

„15 септември е вълнуващ момент и за ученици, и за учители, и за родители, за цялото ни общество", заяви патриарх Даниил.

Той припомни историческата роля на България за развитието на книжовността сред славянските народи и подчерта особеното място, което училището и просветата традиционно заемат в българското общество. „Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност и затова грижата за доброто образование на децата е скъпа, близка до сърцето на всеки родител и учител", каза патриархът пред NOVA NEWS.

Според него събитията, които през последните месеци са разтърсили обществото, отново показват, че мисията на образованието е много по-голяма от предаването на знания. „Образованието не е само даване на знания", подчерта Негово Светейшество и припомни посланието на свети апостол Павел: „Дори да имам пълно знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм".

По думите му именно възпитаването на любов в човешкото сърце е една от най-трудните задачи и не може да се случи от само себе си. За това са необходими постоянство, безкористен труд и общите усилия на семейството, учителите и цялото общество.

В първия учебен ден патриарх Даниил пожела на децата Божията помощ „в необятното поле на просветата и науката" – не само да усвояват полезни знания, но и да укрепват съвестта и волята си. „Да разбират що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него", пожела той на учениците.

Патриархът отправи послание и към всички, които носят отговорност за възпитанието и образованието на младите хора. „Децата са като една ненаписана книга. Нашите трудове за тях са това, което формира до голяма степен вътрешния им образ", каза Негово Светейшество.

В края на словото си българският патриарх призова възрастните да положат усилия този вътрешен образ да бъде изграден върху доброто, любовта и вярата.

„Бог да пази и да помага на децата на България", завърши патриарх Даниил.