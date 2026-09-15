Първите пациенти вече са факт.

На 14 септември Медицинският център със стационар-болница във Върбица отвори врати и започна да приема нуждаещи се от медицинска помощ. За града и хората от Герловската котловина това е момент, който идва след повече от четири десетилетия без собствено болнично заведение.

Още от сутринта в медицинския център започна работа екип от лекари-специалисти от Университетска болница „Медика“ – Русе, медицински сестри и помощен персонал. След години, в които медицинската помощ за жителите на района означаваше пътуване до други населени места, във Върбица отново има място, където пациентите могат да потърсят здравна грижа.

Зад реализацията на проекта стои дългогодишна инициатива на кмета на Община Върбица инж. Мердин Байрям. Именно той поставя идеята за създаването на медицински център със стационар-болница и я превръща в един от значимите проекти за общината.

В началото начинанието изглежда трудно за осъществяване. В момент, когато в много малки населени места достъпът до здравни услуги се свива, а лечебни структури се преструктурират или закриват, Върбица поема в обратната посока – да създаде нова възможност за медицинска помощ на място.

Пътят до днешния ден не е кратък. Проектът преминава през строителство, оборудване, административни процедури и търсене на подходящ модел за функциониране на лечебното заведение. Всичко това се случва и в период на пандемия, икономически затруднения и значително поскъпване на строителните и останалите разходи.

Въпреки препятствията проектът не е прекратен.

Днес резултатът вече може да бъде видян не само като сграда, а като работещо здравно заведение – с медицински специалисти, персонал и най-важното, с първите си пациенти.

Значението на медицинския център надхвърля границите на Върбица. Той е предназначен да обслужва хората от общината, както и жители на населените места в Герловската котловина и околността. За тях по-близкият достъп до медицинска помощ е от огромно значение.

За възрастните хора това е особено важно. За едно семейство също – когато медицинската помощ е на десетки километри, всяко пътуване се превръща в допълнително препятствие. Именно тази необходимост е сред аргументите, с които кметът инж. Мердин Байрям обосновава идеята си за възстановяване на болничната помощ във Върбица.

Официалното откриване на лечебното заведение ще се състои на 19 октомври 2026 г. – Деня на българския лекар. Фактическото начало на медицинската дейност обаче е вече факт.

За инж. Мердин Байрям днешният ден е важен етап от реализацията на идея, която започва като дългосрочен проект и преминава през редица трудности, преди да стигне до пациентите.

А за Върбица това е повече от откриването на нова сграда. След повече от 40 години градът отново разполага със собствена медицинска структура.