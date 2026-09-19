Столичанинът - добре образован, млад и успешен. Чете книги и предпочита театър пред кино

Между 25 и 35% работят хибридно

Семействата искат собствено жилище в "Изток", "Изгрев" и "Гео Милев", а джензитата - в "Лозенец" или близо до бизнеспарка. Само 12% са под наем

40-годишен, успял, с висше образование и с доходи над средните. Това е профилът на софиянеца днес.

Най-често работи в сферата на услугите, информационните технологии, финансите, администрацията или бизнеса. Има собствено жилище, като само 12% от населението живее под наем. Изборът на квартал зависи в голяма степен от етапа на живота, доходите и начина на живот. Младите - джензи, търсят южните райони на столицата: "Лозенец", "Младост", "Кръстова вада", "Манастирски ливади" и "Хладилника". Причините са ново строителство, добрата свързаност, близостта до бизнес парковете, възможности за спорт и развлечения.

Семействата с деца пък предпочитат квартали с добре развита инфраструктура, качествени училища и детски градини, паркове, зелени площи и удобен достъп до градски транспорт. Те предпочитат райони като "Изток", "Изгрев", "Гео Милев", "Дървеница", "Младост", както и части от южните квартали с повече семейна среда.

Между 25 и 35% от служителите работят хибридно - част от седмицата от офиса и част от дома. Делът е най-висок в IT, аутсорсинг, финанси, консултантски услуги и телекомуникации, показа проучване на Manpower. Около 5-10% пък работят изцяло дистанционно, основно в IT и дигиталните професии.

Има над 1 милион регистрирани моторни превозни средства, като леките автомобили са около 800–900 хиляди, а броят им непрекъснато расте. Това обаче води и до по-малко места за паркиране, повече задръствания. Едно пътуване средно отнема 30,5 минути, показват данните на Numbeo Traffic Index. 30% от хората се движат с личен автомобил, но и около 30% ходят пеша.

Културният и социален живот в София е най-динамичният в България. 9,1% от общите разходи на софийските домакинства отиват за "свободно време, културен отдих и образование". В столицата има и най-голям брой театри, музеи, галерии, концертни зали, кина и културни събития, което я превръща в основен център за изкуство и развлечения. Над 75% от хората тук четат редовно, показа пък проучване на "Алфа рисърч". Софиянецът обича повече театър от кино. Филм на големия екран са избрали 27,3% от хората. А представление - 33,5%. 47% са посетили изложба 1-3 пъти през годината.

В София има функционират 17 музея. През миналата година теса регистрирали 1 820 000 и в сравнение с 2024 г. се увеличават два пъти. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в

музеите – с 35 хил., или с 9,7%, в сравнение с предходната година, показват данните на НСИ.

Действащите театри са 36, като те са организирали 6488 представления, посетени от 1 033 970 зрители. В

сравнение с 2024 г. представленията намаляват с 0,7%, но посещенията нарастват с 1,8%.

Миналата година в кината е имало 126 хил. прожекции на 2932 филма.

Почти всеки втори софиянец е с висше образование - 43,6%, при среден дял в страната 25,5%. Сред най-разпространените направления са бизнес и администрация, социални науки, образование, здравеопазване, инженерни науки и IT. Столицата е и основният образователен център, като в нея се обучават около 80 хил. студенти, включително докторанти, показват пък данни на НСИ.

Близо 30% от хората в столицата отделят време за спорт, а 17% се определят като редовно спортуващи. 82% имат достъп до платена спортна база или спортен клуб на около 9 минути пеша от работата или дома.