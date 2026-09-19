Активна София: когато спортът превръща града в световна сцена и вдъхновява децата

Евроволей 2026 срещна хиляди мечтаещи младежи с идолите им

Финалът на "българското откриване" на Giro d'Italia донесе международна видимост и невиждана масовост на обичащите колоезденето

Каква 2026 г. само! Стотици хиляди преживяха спорта по улиците на София, в парковете и в залата. Стотици милиони тв зрители по целия свят впериха поглед към българската столица.

Един ден в София - незабравим спомен за цял живот. Уникално преживяване в края на септември 2025 г., превърнало се в символ на обединението на България около спортните ни герои, проправи пътя към златната 2026 г. в столицата. “Изживяване, което ще помним до края на живота си”, обединиха се Алекс Николов, Симеон Николов, Алекс Грозданов и другите волейболни любимци след грандиозното посрещане след историческите сребърни медали на световното първенство, парада по столичните улици и кулминацията с “гмуркането” в бяло-зелено-червеното море на площад “Св. Александър Невски”.

И ето ни още нещо паметно през 2026-а.

Целият волейболен свят гледа

към българската столица,

към европейската столица на волейбола София. Най-голямата арена в България прие домакинството на европейското първенство за мъже. И толкова много българи получиха шанса да видят на живо онези момчета от най-младия от всички отбори в света преди година, когато стигнаха до мача за световната титла. А за 9 от 14-те български момчета Евроволей 2026 бе техният дебют на европейски шампионат като част от мъжкия национален отбор на България. Пред родна публика. В София. Още един миг за цял живот. И вдъхновение за нови срещи между отбора и народа. В залата. По улиците. На площада.

Мачът на откриването на европейското накара милиони фенове по света да погледнат към българската столица. Общо 21 мача от 9 до 22 септември в “Арена София”. А най-хубавото? Толкова много деца в залата. Софийската арена даде възможност няколко хиляди малчугани да са в публиката на всеки български мач. А самите волейболисти буквално да потъват в море от деца след всеки мач - да се снимат и раздават автографи. Всички тези усмихнати момчета и момичета, докоснали се до идолите си, да се прибират вкъщи усмихнати, щастливи и мечтаещи. След мачовете от Евроволей 2026 в София залите отново ще бъдат препълнени с нови желаещи да спортуват деца. Най-голямата победа!

Столичната община се постара максимално резултатите от домакинското европейско да надскачат самия резултат в арената. Волейболът не остана само в залата - през септември волейболни клубове организираха занимания за деца и възрастни в парковете. Не просто да гледаш големите мачове, но и да поспортуваш на открито и да накараш топката да лети. Волейболът стана част от градската атмосфера - с EuroVolley Camp в парка зад музея “Земята и хората”, с волейболни инсталации на знакови места в София, дори и със спирките на градския транспорт, грейнали с лицата на българските волейболни герои. А в официалната фен зона пред залата за десетките хиляди фенове през двете седмици Евроволей в България беше подарена още една специална възможност. Шампионската купа за победителя от европейското първенство не просто пристигна у нас, но се оказа и на една ръка разстояние за всички със съдействието на общината. Всяко малко дете с големи мечти получи шанс да докосне лично и да се снима с голямата златна купа. Тя тежи 9,6 кг, висока е 74 см, покрита е с 24-каратово злато и само един отбор в Европа я вдига. Но с Евроволей 2026 в София българските деца получиха шанс да вдигнат летвата на своите мечти.

Каква 2026 г. само! Същата, в която около 250 000 души излязоха по улиците на София, за да гледат финала на “българското откриване” на легендарното световно колоездачно събитие Giro d’Italia. “Цариградско шосе” се превърна в огромна сцена, а

над 25 000 любители на

колоезденето се включиха

в масовото велошествие

“София кара Giro”. За 3 дни “Джиро паркът” на същия любим площад “Св. Александър Невски” този път събра семейства и любители на колелата с музика, спортни активности, големи екрани и възможности хората да се включат в празника. Giro d’Italia донесе на столицата огромна международна видимост - многомилионната тв аудитория видя знакови места, красивата ни природа, усмихнати хора по улиците през неподправената емоция на спорта.

Каква 2026 г. - Giro d’Italia и Евроволей в София! Две събития, чрез които спортът излиза от традиционните си пространства и става част от градския живот – в центъра, парковете, кварталите и сред хората. Посоката, в която София развива спортната си политика - не просто да бъде силен домакин на международни събития, но и да използва тяхната енергия, за да насърчава повече хора да бъдат активни, да дава възможности на младите да мечтаят и да се развиват.

През 2026 г. освен на Евроволей и финала на “българското откриване” на Giro d’Italia София е домакин също на европейско първенство по бокс за мъже и жени, световна купа по художествена гимнастика, световно първенство по художествена гимнастика за девойки, световно първенство за спортисти със синдром на Даун, световно първенство по калистеника... Тези големи събития я поставят в международния спортен календар и дават възможност на града да посреща състезатели и фенове от целия свят. За хората в столицата те са и възможност да видят отблизо спорт от най-високо ниво.

Активният град се измерва и с хората, които спортът е вдъхновил - с децата, които за първи път са хванали топка, качили са се на колело или са влезли в зала, с младите таланти, получили шанс да стигнат по-далеч, и с хилядите софиянци, които избират да бъдат част от енергията. Каква по-хубава перспектива и след 2026 г.? София - сцена за световния спорт и град, в който спортът е част от ежедневието на хората.