Забравеният куфар в откачения на гара Сливен вагон от бързия влак Бургас-София се оказа безопасен

При пристигане на служители от ДСОБТ и последвалата проверка бе установено, в куфара, забравен в бързия влак Бургас - София вчера няма наличие на опасни предмети, самоделно взривно устройство, взривни вещества или боеприпаси, съобщиха днес от пресцентъра на ОСМВР в Сливен.

Както "24 часа" съобщи вчера, на 14 септември, около 10:00 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал от началника на влак, движещ се по направление Бургас - София, че в първия вагон има оставен пътнически куфар с неустановена собственост. Започнати са действия по процедура. След спиране на влака на гара Сливен, пътниците са евакуирани, вагонът, в който се намира куфарът, е отделен от композицията и е оставен на безопасен коловоз. Влакът е продължил по направление.