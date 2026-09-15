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Забравеният куфар в откачения на гара Сливен вагон от бързия влак Бургас-София се оказа безопасен

Ваньо Стоилов

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При пристигане на служители от ДСОБТ и последвалата проверка бе установено, в куфара, забравен в бързия влак Бургас - София вчера няма наличие на опасни предмети, самоделно взривно устройство, взривни вещества или боеприпаси, съобщиха днес от пресцентъра на ОСМВР в Сливен.

Както "24 часа" съобщи вчера, на 14 септември, около 10:00 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал от началника на влак, движещ се по направление Бургас - София, че в първия вагон има оставен пътнически куфар с неустановена собственост. Започнати са действия по процедура. След спиране на влака на гара Сливен, пътниците са евакуирани, вагонът, в който се намира куфарът, е отделен от композицията и е оставен на безопасен коловоз. Влакът е продължил по направление. 

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