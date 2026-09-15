Цяла нощ чистиха Хуманитарната гимназия в Пловдив, ето как прие учениците (Снимки, видео)

Свещеници отслужиха водосвет, кметът Костадин Димитров дойде

141-годишната сграда не е виждала такъв ремонт от построяването си, бивша възпитаничка не го одобри

По-добре ли беше децата да учат в руина с прогнили дървени подове, контрират родители

Обещанието е спазено! Хуманитарната гимназия отвори за първия учебен ден след година и половина ремонт. Цяла нощ до сутринта бригади чистиха, за да могат учениците да прекрачат днес прага на сградата, разказаха живеещи в района. По думите им училището е светело през нощта като манастир.

Персонал и подкрепление от "Градини и паркове" и "Чистота" се включиха в гигантското лъскане. Снимка: Мая Вакрилова

Десетки първокласници дойдоха пременени с родителите си за първия учебен ден. Чакат ги приветливи нови кабинети.

В сградата съжителстват две учебни заведения - Хуманитарната гимназия и ОУ "Княз Александър Първи".

Свещеници отслужиха водосвет. Кметът Костадин Димитров присъства на откриването на новата учебна година. Именно той беше категоричен, че на 15 септември сградата трябва да отвори. Въпреки това има фини довършителни дейности, които ще се правят по време на учебния процес. Знаменосците преминаха пред тържествения строй. Снимка: Мая Вакрилова

Учениците са с нови униформи - бели ризи с червени вратовръзки. 99 първолаци влизат в клас, а директорката на ОУ "Княз Александър Първи" Гергана Янева им пожела да учат и да се справят без проблем с всяко едно предизвикателство.

Всеки първолак носеше цвете в ръка, спретнат и с прическа. "Не се притеснявам, готови сме за училище", каза пред "24 часа" един от тях. Свещеници отслужиха водосвет. Снимка: Мая Вакрилова

Учениците от горните курсове са щастливи, че се връщат в любимото училище.

"Две години бяхме в "Тракия" и това изобщо не ни хареса", казаха зрелостнички.

След водосвета кметът Костадин Димитров взе думата.

"Последната година беше трудна, но усилията си струваха. Когато видях как учителите чистят класните стаи дни преди 15 септември си казах: "Няма как да не отворим", заяви той. За откриването на учебната година беше изнесена старата икона реликва с образите на светите братя. Снимка: Мая Вакрилова

Директорът на гимназията Емил Начев призова родителите да бъдат партньори на училището и да подкрепят децата си по пътя им.

Такъв ремонт 141-годишната сграда не е виждала от построяването си. Въпреки това има и недоволни от качеството на работа. Адвокат Емилия Недева, възпитаник на гимназията, е меко казано учудена, че паркетът е заменен с дюшеме, което на всичко отгоре не е обработено и ще се захаби много бързо. Тя определя ремонтът като "погром". Адвокат Емилия Недева, завършила навремето същата гимназия със златен медал за успех, е гневна от ремонта, тъй като паркетът е заменен с чамово дюшеме. Снимка: Мая Вакрилова

Има обаче и такива, които го одобряват. "По-добре ли беше децата да учат в руина с прогнили дървени подове", контрират те.

Градоначалникът: Настоявам за санкции за фирмата, извършила ремонта

Има още довършителни работи и в събота и неделя фирмата ще си свърши работата по тях. Настоявам да получи санкции за неизпълнения ангажимент, защото в продължение на месеци следяхме процеса и алармирахме, че няма да бъде готово всичко. Градоначалникът Костадин Димитров (вляво) настоява фирмата изпълнител да бъде санкционирана за забавения ремонт. Снимка: Мая Вакрилова

Така кметът Костадин Димитров реагира на забавената работа по ремонта.

По думите му довършителните дейности не са много и могат да бъдат свършени, без да пречат на учебния процес. "Благодаря на всички, които помогнаха, но аз ще настоявам за санкции за фирмата изпълнител", повтори той.

И добави, че няма да позволи една стая, която е пригодена за занимания с по-малко деца, да бъде снимана и да стане повод за политическо напрежение.

Кметът на район "Централен" Георги Стаменов обясни, че е възникнал проблем с логистиката от страна на строителя. "Имаме нарушена верига на доставките към фирмата изпълнител. Обещаните врати и каси към тях не пристигнаха. В момента всички стаи са довършени и обзаведени, но в общите части по самите врати первазите все още не са монтирани, защото не са доставени. А те са заплатени през 2025 г", обясни Стаменов. Той обеща в следващите дни всички дребни дефекти да бъдат отстранени. По думите му в следващите дни може да се работи денонощно.