За нощната сцена 20 години не са просто статистика – те са ритъмът на едно цяло поколение. С мотото "Two decades of rhythm. One place to call home", Bedroom Club дава начало на своя юбилеен Сезон 20. Концепцията е по-категорична от всякога: уикендите се превръщат в сцена за артисти от най-големите световни клубове и фестивали.

Официалното откриване е на 18 септември (петък). Зад пулта застава резидентът Dimo Bg, който ще посрещне първите специални гости за сезона – германското дуо ONFAYA.

Проектът ONFAYA вече има над 100 милиона гледания онлайн. Двамата носят онзи специфичен заряд, характерен за имена като Keinemusik и Black Coffee – динамичен микс от Afro House, Melodic House и латино мотиви. След дебютния им сингъл 'I Can Feel It', те натрупаха участия на сцени като Cova Santa в Ибиса, Koko в Лондон и Illuzion в Пукет. Сега този фестивален мащаб пристига директно в София.

Юбилейната програма продължава на 26 септември (събота), когато гостува VOODOOCHILD.

Зад този псевдоним стои гръцкият артист Sofoklis Petridis. VOODOOCHILD не е диджей, който просто реди актуални тракове – той е продуцент и композитор, за когото музиката е инструмент за създаване на нови преживявания. Усетът му към изкуството проличава във всеки детайл, независимо дали създава авторски парчета от нулата, или миксира на живо. Мисията му е една: звук, който не просто се слуша, а се преживява. VOODOOCHILD създава атмосфера, която буквално потапя хората в напълно различен свят.

Сезон 20 отбелязва и нова ера в развитието на клуба, който отдавна съществува отвъд рамките и стереотипите като истински културен феномен. Клубът е ситуиран и в ново бутиково пространство на ул. „Иван Вазов“ 12 в сърцето на София. Интериорът е дързък, а всеки елемент е подчинен на най-важното – качественият звук да бъде в абсолютния център на преживяването. DJ пултът е позициониран стратегически, за да скъси напълно дистанцията между артистите и дансинга, докато ефектните LED екрани следват всеки такт на хаус сетовете.

Bedroom Club прекрачва смело в бъдещето, но остава онова специално място, където музиката събира хората отново и отново.