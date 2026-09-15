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Адв. Марковски: Не трябва да се фаворизира една версия за случая "Петрохан - Околчица"

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Адвокат Димитър Марковски КАДЪР: bTV

Не трябва да се фаворизира една версия за случая "Петрохан - Околчица", докато не приключи събирането на всички доказателства. 

Това каза пред bTV адвокат Димитър Марковски след вчерашната пресконференция на МВР и прокуратурата, на която разкриха нови данни за трагедията с шест трупа от февруари месец. 

Пресконференцията продължи повече от два часа, а на няколко пъти близките на загиналите прекъсваха говорителите, обвинявайки ги в лъжа. 

„Разбира се, не може да не съпреживяваме близките на починалите, към които дълбоки съболезнования. Разбира се, тези хора подхождат емоционално. Няма как да няма емоцията, когато са загубили своите най-близки хора", каза Марковски. 

По думите му пресконференцията е била "една огромна грешка" от страна на прокуратурата. 

„Груба грешка е, защото ти не може да излезеш и в национален ефир, в желание да отговориш на определени обществени очаквания и нагласи за това, че трябва да се даде отговор. Да кажеш: да, ние сме събрали много голям обем от доказателства, станаха за съжаление 12 експертизи, които са ключови, включително и първата, ситуационната, която от хижата не е изготвена. И да излезеш и да правиш умозаключения и да фаворизираш една версия, че няма външна намеса", обясни той. 

Според него не може да се правят заключение, че има една версия, докато не е приключило събирането на доказателства. 

Адвокат Димитър Марковски КАДЪР: bTV

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