Михаела Доцова: Благодарение на българските учители обществото ни върви напред

Благодарение на българските учители, които създават достойни и знаещи личности, обществото ни върви напред. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на откриването на новата учебна година във Второ основно училище „Христо Смирненски" в Берковица.

"Благодарение на традицията и отношението на българина към образованието, 15-и септември се превърна в един от най-щастливите и радостни празници за всички ни. Денят, в който българските деца стъпват в училище, честваме всяка година и е очакван с голямо вълнение от деца, преподаватели, родители, баби и дядовци", посочи тя.

Много се вълнувам, защото отново на 15 септември прекрачвам прага на училището, в което съм се научила да чета и пиша, отбеляза Михаела Доцова. Тя изрази благодарност към първата си учителка, госпожа Крумова, за първите думички, които е написала и първите изречения, които се е научила да чете.

Председателят на Народното събрание присъства в първия учебен час на първокласниците. От децата тя разбра, че букварите не са тежки, че училището е място, изпълнено с весел смях и радост и, че там всеки намира свой приятел.

Днес е най-големият празник за вас, скъпи първокласници, обърна се председателят на парламента към най-малките ученици. Вие за първи път прекрачвате прага на училището, чувате училищен звънец и носите големи раници, пълни с много книги и учебници, посочи Михаела Доцова. Тя добави, че малките правят първите си стъпки в училище пред щастливия поглед на майките си и изпълнения с гордост поглед на бащите си. Мечтайте, вярвайте, учете всеки ден и дръжте за ръка вашите учители, защото те са тези, които ще ви поведат по пътеките на знанието, пожела председателят на Народното събрание на учениците.

Към по-големите деца Михаела Доцова се обърна с думите, че днес те отново прекрачват прага на училището малко по-високи, по-знаещи и по-мъдри. Учете всеки ден, за да придобивате повече мъдрост и знания и макар изкуственият интелект и технологиите да са доста по-интересни, никога не забравяйте, че технологиите са само средства, а силата е във вашите умове, заяви тя. Дерзайте, учете всеки ден и колкото повече мечтаете, толкова по-големи ще са вашите успехи, не поставяйте граници пред себе си, защото вие можете да прескочите всяко едно препятствие, добави председателят на парламента.

Михаела Доцова отбеляза, че професията на учителя е мисия и че благодарение на българските учители, които създават достойни и знаещи личности, обществото ни върви напред. Поклон пред вас и вашите знания, умения и способност да създавате хора, добави тя.

Председателят на Народното събрание поздрави присъстващите в двора на Второ основно училище „Христо Смирненски" в Берковица с думите: „Честит празник, честита нова учебна година, знам, че след една година всички ние ще бъдем далеч по-мъдри и знаещи!". Тя разговаря с ученици от четвърти клас и отговори на техни въпроси за годините, в които самата тя е била възпитаник на училището. Председателят на парламента влезе в класната стая, където е научавала нови неща и разговаря с класния си ръководител и младите му възпитаници.

На откриването на учебната година присъстваха кметът на Берковица Радослав Найденов и представители на местната власт, а децата и учителите бяха благословени от Негово Високопреподобие архимандрит Антим. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.