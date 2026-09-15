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Мъж остава в ареста по обвинение за опит за убийство във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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СНИМКА: pixabay

48-годишен мъж, обвинен в опит за убийство след словесен конфликт с друг мъж във Варна, остава в ареста. Окръжният съд във Варна е уважил искането на Окръжната прокуратура и е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Сигналът за инцидента е подаден на 10 септември 2026 г. В хода на разследването е установено, че след словесен конфликт с 45-годишен мъж в квартал на Варна обвиняемият С.А. е извадил нож и многократно е нанесъл удари по него.

Пострадалият е получил наранявания в областта на корема, подмишницата, дланите и главата. Той е настанен за лечение в болница, като състоянието му към момента е стабилно.

Обвинението е за опит умишлено да бъде умъртвен друг човек, като деянието е останало недовършено по причини, независещи от обвиняемия.

Разследването продължава под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, като се изясняват всички факти и обстоятелства около случилото се.

Определението на съда може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния съд във Варна.

СНИМКА: pixabay

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