С Орхан Мурад и буйни ритми училище до Пловдив откри учебната година (Снимки, видео)

След Николай Славеев и Росица Пейчева изпълнителят на "Хиляди слънца" е поредният певец, който гостува в Труд на 15 септември

Вярно на традицията да открива учебната година с народни певци, ръководството на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в пловдивското село Труд тази година се спря на Орхан Мурад. Изпълнителят на "Хиляди слънца" и "Обичам те още" откликна на поканата и грабна микрофона. Това стана на тържествена церемония в двора на учебното заведение. Родители и ученици бурно го аплодираха. "Утрото е като образованието в живота на децата", каза Орхан Мурад в училището на село Труд. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Той е поредният изпълнител след Николай Славеев и Росица Пейчева, който дават старт на учебната година в училището на село Труд.

"Ще ви изпея една велика песен, на много велик певец, който не е между нас. Емил Димитров, дано сте чували за него", каза Орхан Мурад и подхвана "Моя страна, моя България". Мнозина се просълзиха, слушайки обичаната от всички българи песен. След нея последва "Сутрин" на композитора Митко Щерев. Дворът на учебното заведение в Труд бе изпълнен с деца, родители и учители. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Мурад редуваше песни и слова.

"Утрото е като образованието в живота на децата", каза той. И пожела да учениците "да се учите, за да сполучите, за да сте гордост за родителите ви и за цяла България". Според него от училището в Труд излизат едни от най-будните и любознателни ученици.

Последва нова песен, с която вдигна градуса на настроението. Зазвуча "Невено, моме", а учителите се хванаха на хоро.

Ръководството на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" съзнателно кани народни изпълнители. Така заостря вниманието на подрастващите към изконните ценности на фолклора.

Както всяка година, и сега вниманието беше фокусирано върху първокласниците.

„Отворете умовете си за знанието и то ще ви се отблагодари! Вярвам в потенциала на всяко дете", каза в словото си директорът Тоня Коева. В елегантен тоалет, директорът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Труд Тоня Коева получи букет от първокласничка. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

„Обещавам, че децата ще се чувстват сигурни, обичани и вдъхновени", обърна се тя към развълнуваните родители на първокласниците. Директорката обяви, че тази години ОУ „Св. св. Кирил и Методий" е спечелило проект за театър срещу агресията по програма „Еразъм +" и ще си партнира с учебни заведения в Португалия, които ще бъдат посетени от ученици, родители и учители от Труд.

В празничната програма днес участваха мажоретният състав на училището и вокалната формация. Учителят по музика Атанас Младенов възхити присъстващите с изпълнение на гайда.