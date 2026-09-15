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Мъж е намушкан с нож при скандал в Кресна

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Мъж е намушкан с нож при скандал в Кресна. Около 09:18 часа на тел. 112 е съобщено за физическа саморазправа между три лица на улица в гр. Кресна. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че 40-годишен мъж от града е пострадал с прободна рана в областта на рамото и наранявания в областта на главата.

Той е настанен за лечение в МБАЛ-Сандански без опасност за живота. Със заповед за задържане до 24 часа са задържани двама негови съграждани на 33 и 42 години. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Полиция

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