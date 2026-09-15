Разследват смъртта на узбекистанец, загинал при инцидент в цех в Лом

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Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Монтана разследва смъртта на гражданин на Република Узбекистан, настъпила при трудова злополука. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Производството е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

На 14 септември в складов цех на търговско дружество в Лом е настъпил инцидент, при който починал гражданин на Узбекистан Б.М., на 19 години, работил в дружеството.

Незабавно след получаване на сигнала са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети материали и обекти, относими към разследването.

Провеждат се разпити на свидетели, като са установяват лицата, които са били на мястото на инцидента, както и лицата, имащи отношение към организацията и извършването на трудовата дейност.

От търговското дружество, както и от компетентните институции, са изискани документи и информация, относими към трудовата дейност на починалия и към условията, при които е извършвана работата.

С оглед изясняване на причините за настъпилата смърт е назначена съдебномедицинска експертиза. Установяват се всички обстоятелства и факти, свързани с настъпването на трудовата злополука, включително спазването на изискванията за безопасност при извършване на съответната трудова дейност.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана.