ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Стоянов: Модернизацията на армията не тряб...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23563352 www.24chasa.bg

Румен Радев: Всяко дете в малките населени места има право на равен достъп до качествено образование

1824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
РУМЕН РАДЕВ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Всеки българин и всяко дете в малките населени места има право на равен достъп до качествено образование, каза министър-председател Румен Радев, който заедно с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев откри новата учебна година в Основно училище „Христо Ботев" в село Раковица, община Макреж.

Процесите в образованието в малките и отдалечените населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство за това как ще се развива България. Нашата цел е всяко училище и всяко дете у нас да има равен достъп до качествено образование, каза още Румен Радев.

Четири години след пожара в сградата на училището през 2022 г., временното настаняване на децата се превърна в постоянно, посочи премиерът. Той обяви, че Министерството на образованието и науката вече е осигурило необходимото финансиране, така че децата да се върнат в своята обновена среда, а целта е следващата учебна година да бъде открита във възстановеното училище, предава БТА.

Премиерът отбеляза още, че училището в Раковица е единствено за децата от седем населени места в района и е стълб за съхраняването на живота и българщината в този край.

РУМЕН РАДЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет