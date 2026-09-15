Румен Радев: Всяко дете в малките населени места има право на равен достъп до качествено образование

Всеки българин и всяко дете в малките населени места има право на равен достъп до качествено образование, каза министър-председател Румен Радев, който заедно с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев откри новата учебна година в Основно училище „Христо Ботев" в село Раковица, община Макреж.

Процесите в образованието в малките и отдалечените населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство за това как ще се развива България. Нашата цел е всяко училище и всяко дете у нас да има равен достъп до качествено образование, каза още Румен Радев.

Четири години след пожара в сградата на училището през 2022 г., временното настаняване на децата се превърна в постоянно, посочи премиерът. Той обяви, че Министерството на образованието и науката вече е осигурило необходимото финансиране, така че децата да се върнат в своята обновена среда, а целта е следващата учебна година да бъде открита във възстановеното училище, предава БТА.

Премиерът отбеляза още, че училището в Раковица е единствено за децата от седем населени места в района и е стълб за съхраняването на живота и българщината в този край.