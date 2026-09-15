Вицепремиерът Иво Христов: Не се страхувайте от провала, той е стъпка към израстването

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепремиерът Иво Христов беше сред официалните гости на тържеството по случай началото на новата учебна година в Основното училище „Св. св. Кирил и Методий" във Ветрен, община Септември.

В обръщението си към учениците той подчерта, че училището трябва да бъде място на солидарност, любознателност, добродетелност и взаимно уважение. Христов поздрави учителите за отговорността им да възпитават не само знаещи, но и добри граждани и успешни хора.

„Оценките не са толкова важни. Не се плашете от провала. Провалът е стъпка към израстването", каза вицепремиерът, цитиран от БТА.

Той призова учениците да не се отказват пред трудностите и да приемат изпитанията като част от пътя си.

„Всеки от вас ще има своите изпитания. Всеки от вас трябва да ги преодолява", заяви Христов.

Специален акцент в думите му беше толерантността между децата. Той призова учениците да не се подиграват на свои съученици, които срещат трудности с определен предмет или имат проблеми с речта.

„Всеки човек има своите силни и слаби страни и те не трябва да бъдат повод за притеснение или присмех. Всички ние сме родени с някаква мисия и всеки трябва да уважава чуждата мисия", каза той.

В края на приветствието си Христов насърчи учениците да уважават своите учители, които според него могат да ги „изведат в друга орбита".

„Училището не е велика инквизиция. Това не е място, където отивате само за да ви оценят. То е нещо като магазин за знания, в който всеки може да вземе толкова, колкото желае – толкова, колкото му позволяват волята, уменията и усърдието", посочи вицепремиерът.

Той пожела на учениците успешна и вдъхновяваща учебна година.

Сред официалните гости на церемонията беше и посланикът на Швейцария в България Пиер Хагман. Той определи началото на учебната година като „момент на надежда и възможности" и изрази положителните си впечатления от училището и създадената в него образователна среда.

Хагман подчерта, че за него е особено важно участието на училището в мрежата на Центъра „Амалипе", който работи в партньорство с Посолството на Швейцария.

„Образованието е най-мощният начин да използваме възможностите си", заяви посланикът и открои ролята на българо-швейцарското сътрудничество в образованието.

Сред подкрепяните инициативи той посочи работата на образователните медиатори, дуалното професионално образование, социалното включване и равния достъп до възможности за всички деца.

Училището във Ветрен е партньор в мрежата „Мисия Отличник: Вдъхновени да успяваме" на Центъра „Амалипе", с подкрепата на Тръста за социална алтернатива.

През настоящата учебна година в училището ще се обучават 121 деца от първи до осми клас, съобщи директорът Лена Парова.