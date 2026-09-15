Откриха над 70 кг марихуана и 368 конопени растения в наркооранжерия край Стара Загора

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Над 70 кг марихуана и 368 растения от рода на конопа са открити при полицейска операция в къща в старозагорското село Змейово, съобщи директорът на ОДМВР – Стара Загора старши комисар Димитър Машов. В брифинга участва и заместник-окръжният прокурор Георги Николов.

При акцията служители на сектор „Криминална полиция" са установили специално оборудвана и добре прикрита наркооранжерия.

За срок до 24 часа са задържани 45-годишен мъж и 29-годишна жена, които са обитавали имота. Предстои на мъжа да бъдат повдигнати обвинения. По данни на прокуратурата на този етап няма установена съпричастност на жената към престъплението.

Помещението, в което са отглеждани растенията, е било внимателно маскирано. В него са били инсталирани LED осветителни тела, вентилатори, влагомери, торове и друго оборудване, необходимо за отглеждането на коноп.

Полицаите са открили и фризери със суха растителна маса. В 68 пакета е имало по около килограм марихуана, или общо 68 кг. Допълнително е намерен чувал с още около 2,5 кг пресована марихуана.

Общото количество на открития наркотик е оценено на около 400 хил. евро.

Според заместник-окръжния прокурор Георги Николов подготовката и прикриването на дейността са били извършени при висока степен на конспиративност.

„Цялата къща е опасана с камери, както и помещението, в което са се намирали тези вещества", обясни Николов.

Оранжерията е била разположена на приземния етаж, в помещение, наподобяващо мазе. То е било обособено като тайник без врати и прозорци, така че отвън да не личи, че съществува вход към него.

Предстои на намерените вещества да бъде назначена физикохимическа експертиза, предава БТА.

На 45-годишния мъж предстои да бъдат повдигнати обвинения за държане на високорискови наркотични вещества в особено големи размери и за отглеждане на растения от рода на конопа.

За тези престъпления законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 100 000 лева.

По информация на полицията мъжът има наложена глоба за лека телесна повреда, а 29-годишната жена не е криминално проявена.

Двамата задържани вече са дали показания.

Разследването продължава, като полицията изяснява и за какво са били предназначени откритите количества наркотични вещества.