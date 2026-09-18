“Идеи за града”: когато хората променят София

Нов фитнес на открито в Мировяне, обновен площад в "Градоман", парк "Буквите" в Иваняне

София има поне 24 367 причини да говори за гражданско участие. Толкова софиянци се включиха в гласуването за второто издание на “Идеи за града” през 2025 г. – програмата за граждански бюджети, чрез която хората предлагат и избират проекти за своя квартал.

Зад това число стоят стотици идеи за промяна на градската среда – от пространства за спорт и игра до благоустрояване, осветление и нови места за общността. През 2025 г. граждани и квартални общности предложиха 660 идеи, а след проверка и обществено обсъждане софиянци избраха 56 проекта, които се изпълняват през 2026 г.

За второто издание Столична община осигури 2,7 млн. евро за реализацията на избраните предложения. Паркът в квартал "Лагера" е с ново осветление. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

“Когато човек даде идея за своя квартал, той вече не гледа на града като на нещо, което някой друг трябва да подреди вместо него. Той става част от решението. Затова за мен най-важното число в “Идеи за града” не е бюджетът, а броят на хората, които избраха да участват. 24 367 софиянци казаха с гласа си, че искат да имат роля в това как изглежда градът им. Нашата задача е да превърнем тази енергия в резултати”, подчерта кметът на София Васил Терзиев.

Гражданската енергия

идва от целия град

Второто издание на “Идеи за града” показа активност в различни части на София. Идеи идват както от големите жилищни комплекси, така и от по-малки квартали и селата в периферията. Това е един от важните резултати на програмата – хората поставят на дневен ред проблеми, които познават най-добре, защото ги срещат всеки ден. Така решенията за града започват от конкретното място и от хората, които го използват. Новото баскетболно игрище на 96-о основно училище в “Люлин”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Сред избраните за изпълнение през 2026 г. проекти има инициативи, свързани със спортни и детски пространства, благоустрояване и подобряване на условията около обществени места.

От идеята до

реалния проект

След гласуването започва работата по реализацията – подготовка на проектите, съгласуване, възлагане и изпълнение. За всеки одобрен проект е предвиден срок за реализация от 15 месеца.

За 2 г. промяната вече се вижда на много места в София. В Мировяне има нова фитнес площадка на открито, в “Градоман” жителите се радват на обновен площад, а в Сеславци - на пространства за игра на децата. В “Орландовци” също има нова детска площадка, в “Лагера” беше възстановено осветлението в парка, а в “Слатина” беше подобрена осветеността около 2 училища. Реновираната водна кула в Доброславци. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На други места по идеи на хората се променят начинът, по който изглежда кварталът. Четири трафопоста в “Красна поляна” получиха нов живот с изображения от емблематичните корици на “Библиотека Галактика”, а фасадата на 66-о СУ “Филип Станиславов” в “Овча купел” се превърна в голямо платно за стенопис, посветен на патрона на училището. В Иваняне жителите избраха да създадат тематичния парк “Буквите” и нов зелен кът за отдих.

София, в която

участието

има значение

За първите две издания на “Идеи за града” са осигурени общо 5,42 млн. евро, а чрез програмата гражданите са избрали общо 133 проекта – 77 през 2024 г. и 56 през 2025 г. Зад тези числа стои важната промяна - все повече хора не чакат някой друг да посочи проблема и да предложи решението. Те отделят време, за да формулират идея, да я споделят с общността и да застанат зад нея с гласа си. И когато тази идея стигне до реализация, връзката между гражданите и града става по-силна.

“Идеи за града” е начин тази енергия да има път – от човека, който вижда какво може да бъде по-добре, през общността, която го подкрепя, до общината, която осигурява ресурс и работи за реализацията. Това е модел на управление, в който градът се променя не само чрез решенията на институциите, а и чрез хората, които живеят в него”, категоричен е Терзиев.

Предстои следващото издание на “Идеи за града”. Очакването е към програмата да се присъединят още повече софиянци, още повече квартални общности да предложат своите идеи и още повече от тях да намерят пътя от предложението до реалната промяна.

Защото когато повече хора участват в решенията за мястото, в което живеят, София печели повече идеи, повече ангажираност и повече грижа за града.