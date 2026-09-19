AI гид събира всичко интересно от столицата

Проектът на #soSofia стъпва върху 11 г. работа по изследване и събиране на истории, символи и градски знания

София вече има своя първи AI гид. Той е дело на платформата #soSofia.

#soSofia AI е първият местен гид на столицата, който комбинира изкуствен интелект и човешко знание и помага на жители и гости на града да откриват лесно забележителности, ресторанти, събития, маршрути, квартални находки, културна програма, разходки, идеи за Витоша и за децата. И още стотици градски преживявания - според личните интереси на всеки. За разлика от широко разпространените глобални AI платформи, #soSofia AI работи с внимателно курирано съдържание и препоръки, създавани ежедневно от хора, които познават и обичат София. Уникална е с това, че стъпва върху повече от десетилетие собствени проучвания, проекти и колаборации на екипа.

“Разработихме собствена софийска AI платформа, защото това е бъдещето. Но в екипа ни дълбоко вярваме, че бъдещето на изкуствения интелект е човешко. Истинската стойност на нашия продукт остава човешкото знание и отношение”, споделя съоснователят на дигиталната платформа #soSofia Адрияна Михайлова.

#soSofia AI няма многомилиардни инвестиции и все още не е съвършен, усмихва се тя. “Но е наш и софийски. Затова каним всички да го използват, да ни изпращат обратна връзка и идеи заедно да го направим още по-добър и по-полезен за всички”, призовава Адрияна.

Историята зад #soSofia наистина е човешка, лична и е

обяснение в любов

към града

– от първите дизайнерски сувенири и буквите по софийските фасади през десетките градски кампании, събития, филми и инициативи до създаването на първата AI платформа, посветена изцяло на София. Партньор в създаването е технологичната компания “Омиксис”. Платформата #soSofiaAI е разработена с финансова помощ по Оперативна програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” и в партньорство със Столична община, Visit Sofia, Mastercard и летище София. AI гидът е достъпен на sosofia.com.

“Всеки продукт на #soSofia досега е резултат на колаборации с партньори, изследователи, гидове, културни мениджъри, брандове, институции и артисти. Планираме да остане отворена платформа и да обучаваме нашия инструмент с все по-голямата ни и активна градска общност, за да бъде тя все по-полезна за всички”, каза Симона Василева, част от екипа на #soSofia - независима платформа за най-интересното и характерното в града.

#soSofia разказва историите, които правят София отличителна, и предоставя

грижливо подбрани

препоръки

за най-характерните

и интересни места,

истории и неща в града на български и английски. Зад платформата стоят хора, обединени от обичта си към шарения облик на града, неговите жители и желанието да въвлекат в това преживяване все по-многобройните посетители от всички точки на света.

От създаването си през 2015 г. #soSofia се превърна в една от разпознаваемите независими инициативи, посветени на градската идентичност и културното наследство на столицата. През годините екипът на инициативата е развил хаштага с над 40 000 гледни точки за София в Instagram, документирал е над 800 градски знака, изследвал е десетки квартали, разказал е историите на повече от 60 емблематични софийски символа през различни видеа, кампании, инсталации и обекти. Организирал е много събития, създал е над 100 различни продукта в портфолиото си от авторски сувенири и е обединил голяма общност от хора и партньори, които споделят любовта си към града.

Интелигентният градски помощник е полезен както на посетителите на столицата, така и на самите софиянци, които търсят нови места, малки бизнеси и скрити градски истории или просто искат да научат какво интересно се случва в София днес.