Иззеха райски газ от дискотека в Панагюрище

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Служители от РУ-Панагюрище иззеха 1200 пълнителя с диазотен оксид /райски газ/, предназначени за разпространение в увеселително заведение. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Криминалисти от полицейското управление в Панагюрище провели акция в питейни и увеселителни заведения на територията на града.

В местна дискотека органите на реда засекли 30-годишен панагюрец. При последвалата проверка на него, в заведението и в паркирания навън негов лек автомобил полицаите открили общо 1200 броя метални пълнители.

В тях се съдържал диазотен оксид, по-известен като „райски газ". Органите на реда изясняват получена информация, че мъжът е продавал въпросното вещество на посетители на дискотеката, в това число и на непълнолетни лица.

По случая е образувана преписка, която ще бъде изпратена по компетентност в прокуратурата.