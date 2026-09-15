ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Стоянов: Модернизацията на армията не тряб...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23563698 www.24chasa.bg

Иззеха райски газ от дискотека в Панагюрище

Диана Варникова

676
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иззетите флакони с райски газ

Служители от РУ-Панагюрище иззеха 1200 пълнителя с диазотен оксид /райски газ/, предназначени за разпространение в увеселително заведение. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Криминалисти от полицейското управление в Панагюрище провели акция в питейни и увеселителни заведения на територията на града.

В местна дискотека органите на реда засекли 30-годишен панагюрец. При последвалата проверка на него, в заведението и в паркирания навън негов лек автомобил полицаите открили общо 1200 броя метални пълнители.

В тях се съдържал диазотен оксид, по-известен като „райски газ". Органите на реда изясняват получена информация, че мъжът е продавал въпросното вещество на посетители на дискотеката, в това число и на непълнолетни лица.

По случая е образувана преписка, която ще бъде изпратена по компетентност в прокуратурата.

Иззетите флакони с райски газ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет