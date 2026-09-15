Евтим Милошев: Вярвайте и не слагайте таван на мечтите си

Вярвайте и не слагайте таван на мечтите си, така министърът на културата Евтим Милошев се обърна към възпитаниците на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа", където днес беше открита новата учебна година.

Една от най-стойностните български традиции е, когато една сграда бъде завършена, на покрива да се сложи националното знаме като символ на това, че е завършен строежът, днес съм тук, за да говорим за този флаг, каза министърът на културата Евтим Милошев.

„Вие станахте известни с изгорелия покрив, но аз ви желая да бъдете известни с таланта си, с уменията и това, което правите в областта на иконописта, дърворезбата, вътрешния интериор и производството на мебели, в които изкуственият интелект трудно може да ви замести", каза Милошев, цитиран от БТА.

Той посочи, че освен като знак на съпричастност, той е в училището, за да бъде подписан договорът за ремонт на покрива на сградата, унищожен при пожар през миналата година. Той припомни, че времето за проектиране е 45 дни, но проектантът ще скъси сроковете, и изрази надежда строителните дейности да приключат до края на годината.

Директорът на гимназията Орфей Миндов посочи, че училището започва новата учебна година с нова надежда, и всички са обединени от любовта към изкуството и стремежа към знания. „Сградата може да е пострадала, но духът на Тревненската школа е жив, защото той е във всеки от нас".

Кметът на Трявна Денчо Минев връчи поздравителен адрес на училищното ръководство и пожела освен да бъде извършен ремонт на покрива, скоро да бъде открит и новият корпус на гимназията. Областният управител Кристина Сидорова пожела успешна нова учебна година и вдъхновение за младите хора.

Благослов за здраве отслужи отец Георги. Новите възпитаници на училището – 42-ма осмокласници, бяха посрещнати по традиция с хляб и мед.