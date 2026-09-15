Димитър Стоянов: Модернизацията на армията не трябва да спира

Модернизацията на армията не трябва да спира, това е процес, а не еднократно действие, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на тържественото откриване на новата учебна година в Професионалната гимназия „Васил Левски" в Мездра.

Той коментира темата за бюджета на военното министерство за следващата година и съобщи, че още днес ще има среща с представители на Министерството на финансите, за да се коментира финансовата рамка за 2027 година.

Стоянов каза още, че армията е била неглижирана близо 30 години и след направените през последните години стъпки за модернизация процесът трябва да продължи. Надявам се да убедя правителството, че има нужда от тези средства и че трябва да реализираме това, което сме заложили, добави Стоянов.

По повод общественото обсъждане на промените в Закона за отбраната и въоръжените сили министърът каза, че борбата с дроновете е предизвикателство, с което се сблъсква системата за сигурност и трябва да се мисли иновативно. Стоянов каза, че е възложил на военното ръководство на Министерството на отбраната разработването на единна система за подаване на информация на едно място, където да се взема възможно най-бързо решение какво се случва във въздушното пространство – от нула до възможно най-високата част от въздушното пространство, която може да бъде засечена, а не само над 3000 метра, както е било по стари догми.

Стоянов каза, че тези въпроси ще бъдат част от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Те трябва да преминат през обществено обсъждане, което трябва да приключи до 10 октомври. Амбицията му е от 1 януари догодина да има действащо законодателство в тази посока. По думите му подобни закони вече действат на територията на Полша, Румъния и други страни.

Димитър Стоянов каза, че предстои и административна реформа в Министерството на отбраната. Той коментира и темата за местата във военните училища, които по думите му са максимално заети.