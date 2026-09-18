София - един град, хиляди преживявания (Графика)

София е финалист за "Европейска столица на туризма" за 2027 г., още седем се борят за приза

София не е град, който просто разглеждаш, а място, което преживяваш: с хилядолетна история, култура, архитектура и вкус, а само на километри от центъра - с природата на Витоша. Това потвърждава и оценката на експертното жури, което я класира сред осемте финалисти за титлата “Европейска столица на туризма” през 2027 г. в категорията над 100 000 жители. София е една от двете столици, които продължават напред. За приза кандидатстваха 43 града в 18 държави. За българската столица всеки ден “гласуват” и все повече туристи, които я откриват не като кратка спирка, а като дестинация със собствен характер.

Посланието “Столица на близостта”

я изведе в следващата фаза на конкурса. Тя ще защити кандидатурата си пред европейското жури в Брюксел на 18 и 19 ноември.

За много посетители преживяването София започва още със самото пристигане. Летище “Васил Левски” свързва столицата със 107 дестинации, а метрото отвежда директно от терминала до центъра.

Туристическите информационни центрове са първата среща с града на много посетители - място за идеи, маршрути, събития и преживявания. Сред тях е и туристическият информационен център в реновирания 100-годишен ретро трамвай №83. В сърцето на Градската градина “читАлнЯта” съчетава туристически информационен център и съвременна градска библиотека – място, откъдето можеш да тръгнеш да откриваш София или просто да останеш с книга в ръка.

От Сердика до съвремието

Тук не е нужно да избираш между история и съвременност. Само с една разходка можеш да преминеш от антична Сердика и Ротондата “Св. Георги” до базиликата “Св. София”, храм-паметника “Св. Александър Невски” и архитектурата на XX век. А между вековете са кафенетата, галериите, ресторантите и градските пространства. Миналото не е зад музейна витрина - то е част от ежедневието.

И за най-малките откриватели

София може да бъде откривана и отвъд класическите туристически маршрути. Чрез инициативи като “Открий София в 55 стъпки”, Visit Sofia | ОП “Туризъм” създава възможности градът да бъде преживян по различен начин - с тематични маршрути и пешеходни обиколки, които разказват за неговата история, култура, архитектура и емблематични места.

Около 670 000 туристи са посетили столицата през първото полугодие на 2026 г. СНИМКА: VISIT SOFIA

Специално създадената програма “Опознай София” за деца насърчава малките откриватели да научат повече за своя град и неговите забележителности. Програмата е насочена към ученици от I до IV клас и деца в предучилищни групи, за да изградят по-дълбоко разбиране за богатата история на София.

Вкусът на града

София има все по-силен собствен кулинарен характер. Specialty coffee, модерни пекарни, българска кухня с нов прочит и ресторанти от различни краища на света добавят храната на туристическата карта на града. Тук традиционният вкус и новите кулинарни тенденции се срещат на една маса.

Градът предлага разнообразни възможности за преживявания. СНИМКА: VISIT SOFIA

От “Витошка” до Витоша

Едно от големите предимства на София се вижда от почти всяка точка на града - Витоша. Само за кратко време от центъра можеш да стигнеш до планинските пътеки, хижите и панорамните гледки. Защото Витоша не е просто близка природна забележителност, а част от характера на столицата.

София не приключва със залеза. Театър, опера, концерт, изложба, фестивал, жива музика или вечеря - градът продължава да предлага причини да останеш навън.

Антон Пенев СНИМКА: VISIT SOFIA

Антон Пенев: Искаме туристите да разказват за София и да се връщат отново

Visit Sofia създава условия тя да бъде откривана по различни начини, казва директорът на общинското предприятие “Туризъм”

- София е сред най-неочакваните европейски столици. Кой стои зад бранда Visit Sofia и каква е неговата роля в представянето на града?

- Зад Visit Sofia стои екипът на Общинско предприятие “Туризъм” при Столичната община. Нашата роля е да представяме София като привлекателна туристическа дестинация и да създаваме условия тя да бъде откривана и преживявана по различни начини. Нашият екип стои и зад подготовката на кандидатурата на София за Европейска столица на туризма, класирала града на финала в Брюксел, който ще се проведе през ноември.

- Как Visit Sofia превръща всичко това в цялостно туристическо преживяване?

- Свързваме отделните елементи в общ разказ за София. Забележителностите сами по себе си са места, но преживяването се допълва, когато познаваш историята, откриваш нови места и виждаш връзката между тях. Чрез Visit Sofia даваме информация, контекст и различни възможности за откриване на града, така че всеки посетител да изгради своя собствена София.

- Какво бихте искали да остане у един турист като усещане за София, след като си тръгне?

- Бихме искали да си тръгне с усещането, че София е повече, отколкото е очаквал. В рамките на един ден тук могат да се срещнат история, култура, градски живот и природа. Ако човек си тръгне с желание да разкаже за преживяното и да се върне отново, значи сме си свършили работата.

Специалният филм за София с участието на британския историк и тв водещ Бетъни Хюз се очаква да бъде излъчен през ноември. СНИМКА: VISIT SOFIA

VISIT SOFIA – да покажеш така, че да остане в сърцето

София не започва от туристическата карта, а с любопитството - какво се крие зад следващия ъгъл, коя история стои зад една сграда и къде е мястото, което още не си открил. Това любопитство превръща един град от дестинация в преживяване.

Зад този разказ стои Visit Sofia - брандът, чрез който ОП “Туризъм” при Столичната община представя София пред жители и гости на града, в България и по света. Фокусът е не само върху популяризирането на дестинацията, но и върху

създаването на разнообразни възможности за преживяване на града

- както от туристите, така и от неговите жители. Туристическите информационни центрове, тематичните маршрути и пешеходни обиколки, специалните събития, дигиталните канали, тематичните туристически карти, продукти и услуги дават все повече възможности столицата да бъде откривана отвъд познатите забележителности. Защото София има много лица. Тя е древният град на Сердика, но и градът на съвременната култура, градските пространства, добрата храна, събитията и живота на открито. Затова и

разказът за нея не може да бъде събран в един маршрут

или в един списък с места.

Все по-често София влиза и в международния кадър. Специалният филм за столицата с участието на британския историк и тв водещ Бетъни Хюз, който се очаква през ноември, ще я представи през нейната история, култура и съвременен дух пред публика далеч отвъд границите на България.

А когато туристът пристигне, зад разказа вече стои истинският град. Спортни събития, фестивали, концерти, изложби и събития на открито изпълват календара през цялата година и дават още поводи София да бъде откривана отново и отново.

Така Visit Sofia не просто показва какво да видиш. Помага да разбереш града, да намериш своя маршрут, своето място, своята история. А това е разликата между град, който посещаваш, и град, който преживяваш. Защото днес туристът не търси просто списък с места. Той търси история, вкус, атмосфера и усещане, което да запази. И ако след като си тръгне, вече мисли кога да се върне - значи София е успяла да остави следа.