Георги Вълчев: Училище „Космос" започва новата година, но лицензът може да бъде отнет

Лицензът на училище „Космос" може да бъде отнет, ако не бъдат изпълнени дадените предписания и не бъдат спазени нормативните изисквания. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев пред журналисти в село Раковица.

През септември Регионалното управление на образованието ще извърши нова проверка в училището, за да установи дали нарушенията, констатирани при предходната инспекция, са отстранени.

Министърът обясни, че при първата проверка са били установени съществени проблеми както в организацията на учебния процес, така и по отношение на квалификацията на учителите.

На училището е даден срок до края на септември да изпълни предписанията. След изтичането му експертите от Регионалното управление на образованието ще направят нова проверка на място.

„Когато има нередности, констатирани, се правят предписания, дава се конкретен срок. Даден им е срок до края на септември да бъдат отстранени. И сега, с учебната година, ще бъде направена тази проверка, да се види дали предписанията са изпълнени или не", каза Георги Вълчев.

По останалите въпроси министърът призова да се изчака приключването на прокурорската проверка. Трябва да стане ясно дали ще бъдат образувани производства за длъжностни престъпления и за изготвяне на документи с невярно съдържание.

„Там нещата вървят по план, както са го заложили още предишните министри на образованието", заяви Вълчев, като уточни, че развитието на случая зависи и от темповете, с които работят следствието и съдебната система.

Министърът потвърди, че въпреки установените нарушения училище „Космос" е започнало новата учебна година. Той уточни, че проверката за изпълнението на предписанията е ангажимент, поет и пред народните представители, предава БТА.

Вълчев посочи още, че трябва да се изчака и приключването на следствените действия, включително по случая с детето, загинало на „Околчица".

Бъдещето на всяко българско дете е важно, каза министърът на образованието и науката.

Той посочи, че тази година над 700 хиляди ученици, сред които 55 хиляди първокласници, ще прекрачат прага на своите училища.

По думите му на много места учениците ще започнат учебната година в ремонтирани сгради и обновени кабинети, но през годините на прехода е било допуснато създаването на „много паралелни Българии".

„Северозападният регион беше един от регионите на България, които пострадаха най-много в годините на прехода", каза Вълчев. Той посочи, че посещението в Раковица е знак, че съдбата и бъдещето на всяко българско дете са важни.

Министърът отбеляза, че образованието има значение не само за бъдещето на децата, но и за развитието на населените места. Според него, ако децата получат необходимата подкрепа от своите учители, те ще имат възможност за по-добро бъдеще, а селищата – перспектива за развитие.

„15 септември е влязъл в битието ми като българин, като ден, който отваря вратите пред бъдещето на България", каза Вълчев. Той се обърна към учениците с призив да вървят „без страх напред", да слушат своите учители и родители и да им помагат.

„Слушайте учителите. Слушайте родителите. Помагайте им, за да вървите напред", каза министърът.

Вълчев изрази признателност към учителите за усилията, които полагат, и за трудностите, с които се сблъскват в работата си. „Знаем колко е трудно. Знаем какви усилия ви коства", каза той и призова учителите да се грижат за бъдещето на България.

В края на изказването си министърът пожела успешна учебна година и изрази надежда следващата учебна година да започне във възстановеното училище в Раковица.