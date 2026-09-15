Кметът на Несебър откри нова мултифункционална спортна площадка в Гимназията по туризъм

С нова и модерна спортна база започва учебната 2026/2027 година за учениците от Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов" в Слънчев бряг. Кметът на Община Несебър Николай Димитров откри новата придобивка, предназначена да осигури по-добри условия за спорт, движение и активност за учениците.

„Чрез инвестициите в училищната и спортната инфраструктура мотивираме нашите деца да водят активен начин на живот. Затова всяко училище в общината трябва да разполага с модерна спортна база, която да отговаря на ежедневните потребности на учениците и да насърчава тяхната физическа подготовка. Това е част от политика на Община Несебър за създаване на по-добри условия за обучение, спорт и развитие на децата и младите хора", коментира кметът Николай Димитров.

Част от съществуващото пространство в двора на гимназията е преобразено в модерна зона за спорт и отдих, отговаряща на съвременните изисквания. Изградени са мултифункционална площадка, която дава възможност за практикуване на баскетбол, волейбол и мини футбол и модерна лекоатлетическа писта за бягане. Новата база ще бъде ползвана в часовете по физическо възпитание и за спортни занимания и тренировки в свободното време.

„Една училищна среда трябва да дава възможност на децата да учат, но и да спортуват, да общуват и да изграждат качества, които ще им бъдат полезни през целия живот. За целта изграждаме физкултурни салони, спортни площадки, обновяваме училищните дворове. Същевременно работим по проектите за новата учебно-техническа база за Гимназията по туризъм. Амбицията ни е да я превърнем във водещо професионално туристическо училище с модерна образователна среда и отлични условия за обучение и развитие на младите хора", допълни Николай Димитров.

По време на откриването кметът пожела на учениците успешна нова учебна година и високи резултати в усвояване на основните професии в най-важния местен отрасъл – туризма.

На откриването присъстваха Христина Димитрова - представител на РУО – Бургас, родители и близки на учениците.

Поздрав към децата по повод първия учебен ден отправи директорът на гимназията Христина Андреева. Тя изрази удовлетворение от отличната съвместна работа, благодарение на които Професионалната гимназия по туризъм продължава да се развива и да създава все по-добри условия за обучение и професионална подготовка на своите ученици.