Илияна Йотова: Политиката е голямо изкуство на компромиси

Политиката е голямо изкуство на компромиси и вие във вашата работа сте се убедили, че без съгласие няма как да се получат нещата, няма как да има добри резултати. Това каза президентът на България Илияна Йотова пред младежи от "Младежкия парламент" в Русе.

По време на срещата в Международния младежки център учениците запознаха президента със своята дейност и инициативи, след което разговаряха с нея по теми, свързани с идеите им, перспективите пред младите хора и участието им в обществения живот.

Йотова каза, че ежедневието ѝ минава в срещи с много чуждестранни делегации, с посещение на други държавни глави.

"В тези срещи моята основна задача и на колегите ми е тези гости, които са посетили България, да чуят българската позиция по различни теми. Винаги съм държала на това България да има изключително силен аргументиран глас, да защитава своите интереси. Навън, където са другите държави, всяка една със своята позиция и със своята политика, ние трябва да имаме единен глас на българските институции - на президентската институция, на Народното събрание, на Министерски съвет. Особено в тези трудни времена", каза Йотова. Тя заяви, че светът трябва за пореден път да се обърне към мира.

"Мирът е нашата най-голяма ценност. Аз имам възрастна майка, която догодина, живот и здраве, ще стане на 90 години, и преди два месеца ми каза: "Ние на вашето поколение осигурихме спокойни и мирни години, за да може всеки един от вас да учи каквото иска, да стане, какъвто иска, да има кариера, семейство и бъдеще. Аз не зная колко ми остава още на този свят, но те заклевам на твоите деца и на твоя внук да оставиш същото, което ние сме оставили на вас".

Никога няма да забравя тези думи, защото дълги години смятахме, че мирът е даденост, но се оказа, че това не е така", каза Йотова.

Пред младежите тя каза, че след няколко дни ще представя България на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Ще говоря за мира, ще говоря за сигурността и за това как младите хора по целия свят трябва да са сигурни, че няма да са по бойните полета, а ще могат да градят бъдещето и живота си така, както смятат", заяви Йотова.

Тя призова младите хора да мислят как искат да се развива светът оттук нататък, как да търсим мир, помирение, как да направим така, че да върнем онези години, в които младите хора се срещаха безпрепятствено, имаха общи проекти, общи идеи.

Йотова разговаря с младежите на различни теми. Тя ги попита какво за тях е домът, какво трябва да се промени в града, как различават фалшивите новини от истинските, какво мислят за изкуствения интелект, както и за забраната на социалните мрежи за малолетни.

Младите хора ѝ казаха, че изкуственият интелект носи ползи, но и рискове. Според тях трябва да има забрана на социалните мрежи за деца, но прагът трябва да се понижи, а относно фалшивите новини споделиха, че е нужно критично мислене, а не алгоритъм, който да ги отсява.