Васил Терзиев: Духът на града са хората

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Те задават трудни въпроси, но знаят, че всяка промяна има своята цена. За да бъде София нашата Европа!, казва в обръщение кметът на София

Цяло поколение българи вече израсна, без да познава България извън Европейския съюз. За него София винаги е била европейска столица. След броени месеци ще отбележим 20 години от присъединяването на България към ЕС.

Но да бъдеш европейска столица, не е географски факт, нито титла, която получаваш веднъж завинаги. Това е стандарт, който трябва да защитаваш всеки ден - с начина, по който управляваш града, харчиш публичните средства, планираш развитието му и се отнасяш към хората.

Моята амбиция е София да се управлява

не с политическа сметка от избори до избори, а с поглед към поколенията

след нас. Защото градовете се променят бавно. Добрите решения, както и лошите, остават много по-дълго от мандата на един кмет.

София има от кого да се учи и в собствената си история. В управлението, към което се стремя, разпознавам прагматизма, дисциплината и чувството за дълг на ген. Владимир Вазов, съчетани с инженерния размах и дългосрочното мислене на Иван Иванов. Различни времена и различни мащаби, но една важна обща черта - смелостта да започнеш работа, чийто истински резултат може да бъде видян от хората след теб.

Това се опитваме да правим и днес.

За близо 3 години завършихме 3 нови метростанции, ключови булеварди и пътни връзки, надлеза при “Бакърена фабрика”, обновихме над 440 хил. кв. м тротоари и създадохме близо 2500 нови места в детски градини и ясли. Тази седмица в София отвори врати и първото изцяло ново общинско училище от 35 г. насам. Но

по-важното е какво строим и подготвяме

в момента. Още 7 метростанции, нови и разширени училища, 15 детски градини и ясли, инфраструктура в квартали, които десетилетия са растели без нея, включително чаканата от 40 години връзка между “Дружба” и “Младост” с новия бул. “Копенхаген”.

Следват разширенията на метрото към “Слатина”, “Люлин”, “Студентски град” и “Симеоново”, най-мащабната ВиК програма на София за последните поне 40 години, която ще свърже за пръв път 31 хил. столичани с канализацията. И още - изцяло нов парк в “Младост 3”, връзки между кварталите, последните от близо 200 нови облагородени междублокови пространства, паркинги и нова вълна от училища и детски градини. Изграждаме общински капацитет и устойчивост за управление на отпадъците.

Изграждаме и дигитален двойник на София, за да планираме развитието ѝ все повече на базата на данни, а не на предположения.

Паралелно с всичко това правим рекордни инвестиции в превенция, поддръжка и подготовка на града за климатичните промени, които вече настъпват.

София вече е признат на международно ниво лидер в борбата за чист въздух, зелено бъдеще, здравословна среда и устойчиво развитие на градовете.

И всичко това се случва на фона на безпрецедентен политически натиск, блокирани решения и опити важни за града процеси да бъдат саботирани

Но именно в най-трудните моменти видях най-силно духа на София като европейска столица - в гражданите, които умеят да различават политическия шум от обществения интерес, да задават трудни въпроси и да проявяват търпение, когато промяната изисква време и има своята цена. Това е зрялото гражданско общество, без което няма истински европейски град.

И неговото доверие ни задължава да не си купуваме политическо спокойствие с парите и бъдещето на София.

Това е промяната, която искам да остане след нас.

Да спрем да управляваме София на парче

Да осигуряваме средствата за необходимото днес, да строим това, което ще е нужно утре, и да подготвяме града за следващите десетилетия.

За мен управлението на София е привилегия, но преди всичко огромна отговорност. Публичната власт не ни принадлежи. Тя ни е поверена за определено време. Затова въпросът не е какво можем да направим в рамките на един мандат, а какъв град ще оставим след него.

И тук е моят прочит на “София: нашата Европа”.

Преди повече от век София не е чакала да стане богат европейски град, за да пусне електрически трамвай, да изгради водопровод или да планира модерна столица. Правила го е, защото е имала амбицията да бъде европейски град.

Днес Европа вече е нашият дом. Нашата задача е София да има самочувствието

отново да е сред градовете, които задават стандарт

- вместо просто да ги догонват.