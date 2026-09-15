32 може да са двойките кандидати за президентските избори

Осем партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за президентските избори на 25 октомври. ЦИК е заличила регистрацията на две партии и на три комитета заради проблеми в документите.

До момента са регистрирани четири двойки кандидати за "Дондуков" 2. Срокът за подаване на документи за участие изтече, но партиите и инициативните комитети имат време до 22 септември да подадат имената на кандидатите си. Това съобщи говорителката на комисията Стоянка Балова. За сравнение на предните избори документи са подали 12 партии, пет коалиции и 12 инициативни комитета. Регистрирани са 24 кандидатски двойки.

6 645 745 са хората с право на глас според предварителните списъци, т.е. по постоянен адрес. Всеки може да подаде документ да гласува по настоящ адрес до 10 октомври в общината или онлайн на сайта на ГРАО. Тази възможност е активна от вчера. Отново до 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление да гласуват с подвижна урна.

Над 6700 са подадените заявления за гласуване в чужбина, като традиционно най-много са във Великобритания, Германия и Турция.

Над 10 млн. евро е предвидила ЦИК по обществената поръчка за ремонт и поддръжка на машините. За целта вече е обявена обществената поръчка, като документи е подал само един кандидат. Очаква се другата седмица да бъде подписано споразумение. Ще се ремонтират основно дисплеи и принтери (около 30), около 2000 машини не работят въобще. По-малко са с повредени капаци и колелца. Машините не са били ремонтирани от 2021 г. Тези, които са излизали от строя, са били козметично оправяни и после връщани отново в секциите за гласуване. Очаква се до 15 октомври ремонтите да приключат и устройствата да бъдат предадени на Министерството на иновациите за сертифициране.