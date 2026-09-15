Два случая за закононарушения и евентуални щети за 190 хил. евро разследват във Враца

Два случая за закононарушения и нанесени евентуални щети на обща стойност близо 190 000 евро разследват служителите на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР във Враца, съобщават от полицията.

В единия случай предмет на проверка е изпълнението на ремонт на обект „Сграда за спорт" в оряховското село Селановци. Стойността на поръчката е 172 хиляди евро, а договорът е между Община Оряхово и дружество със седалище в Благоевград, предава БТА.

В хода на проверката е установено, че длъжностни лица от общинската администрация не изпълняват служебните си задължения по отношение на контрола по изпълнението на договора, посочват от ОД на МВР – Враца.

Установени са пропуски по изпълнението на строително-монтажни работи за внедряване мерки за енергийна ефективност, както и недостатъчен надзор по време на строителството на обекта. Събраните материали от проверката ще бъдат изпратени в Окръжна прокуратура - Враца с мнение за образуване на досъдебно производство, посочват още от областната дирекция на полицията.

Текстовете в НК визират престъпления по служба, а в зависимост от спецификата, наказанието е лишаване от свобода за от една до петнадесет години.

В другия случай, по който работят служителите на ОД на МВР – Враца, става дума за разследване на дейността на лице на ръководна длъжност в Диагностично-консултативен център (ДКЦ)1 в областния град. Разследват се действия, характеризиращи се с неправомерно присвояване на 15 000 евро собственост на дружеството, посочват от полицията.

В хода на извършената проверка са установени данни за сключване на неизгодни за ДКЦ 1 договори с физически и юридически лица, ощетяващи бюджета на дружеството, както и закупуването на лекарства, използвани за лични нужди със средства на болничното заведение.

Установено е, че в резултат на сключени договори с мобилен оператор, длъжностното лице се възползвало от мобилни устройства и услуги собственост на ДКЦ1 на обща стойност около 15 000 евро.

Проверката е докладвана в Районна прокуратура - Враца с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление, за което е посочено че наказанието е лишаване от свобода до осем години.

Преди дни от ОД на МВР-Враца съобщиха, че разследват евентуални длъжностни престъпления при провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки по проект за изграждане на туристическа пътека „Николов чукар" в село Кунино.