Комисар Николай Ангелов е новият заместник-директор на ОДМВР – Габрово



Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев комисар Николай Ангелов е временно преназначен на длъжността заместник-директор на Областната дирекция на МВР-Габрово. Днес той е бил представен пред състава само две седмици, след като оглави криминалната полиция в града.

Директорът старши комисар Илиян Иванов отбелязал, че промяната е продиктувана от необходимостта за подобряване работата на областната дирекция. Иванов подчертал високия професионализъм на комисар Ангелов и изразил увереност, че неговият опит и качества ще допринесат за добрия работен климат и успешното изпълнение на поставените пред дирекцията цели и задачи, посочват от пресцентъра.

Рокадата идва само дни след лютия скандал, който се вихрил в дирекцията между директора и досегашния му заместник Цветан Петков. Спорът в края на август ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция и дори се наложило дежурен полицейски патрул да се намеси. По-късно на място са пристигнали и служители на "Вътрешна сигурност" в МВР.

По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.

Конфликтът стигна до прокуратурата в Габрово, която извършва проверка.

Досегашният заместник-директор Цветан Петков ще бъде преназначен на друга длъжност в ОДМВР-Габрово, се казва в съобщението до медиите.

Николай Ангелов е роден на 11 март 1978 г. в Дряново. Завършил е бакалавърска и магистърска степен в Технически университет – Габрово.

Професионалният му път в системата на МВР започва през 2001 г. като полицай в група „Охрана на обществения ред" при РУ-Габрово. Последователно е работил в група „Териториална полиция" при РУ-Габрово; разследващ полицай в отдел „Разследване"; разузнавач в сектор „Криминална полиция" при РУ-Габрово и инспектор в сектор БОП-Велико Търново.

През 2021 г. е назначен за началник на сектор „Криминална полиция" при РУ-Габрово, а през 2025 г. оглавява сектор БОП-Велико Търново, Габрово.

На 1 септември 2026 г. комисар Ангелов е преназначен за началник на отдел „Криминална полиция" при ОДМВР-Габрово, а от 14 септември 2026 г. заема длъжността заместник-директор на областната дирекция. Награждаван е многократно за високи професионални постижения.

Николай Ангелов е семеен, с едно дете.



