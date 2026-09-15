Благомир Коцев подари специална носия на училище „Константин Преславски"

Новата учебна година във Варна започна тържествено във всички общински, държавни и частни училища в града. Тази година училищният звънец би за първи път за 3138 първокласници, които с много ентусиазъм и вълнение прекрачиха прага на своето училище.

Кметът на Варна Благомир Коцев присъства на откриването на учебната година в две варненски училища – Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" и Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски".

Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" тази година отбелязва своя 75-годишен юбилей, съобщават от пресцентъра на общината.

За мен е удоволствие да бъда днес с вас в Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров" – училище със 75 години традиции и с много поколения ученици, които са започнали професионалния си път именно тук. А това, че тази година гимназията беше удостоена с награда „Варна" за колектив на годината, показва, че тези традиции продължават да се развиват и днес, каза по време на откриването на учебната година кметът Коцев.

Той посочи, че зад успеха на едно училище винаги стоят хората – учителите, които насърчават и помагат на всеки ученик да открие най-силните си страни, учениците, които носят енергията, любопитството и амбицията да научат повече и да намерят своя път, и родителите, които с доверие и търпение подкрепят децата си.

Скъпи ученици, професията, за която се подготвяте тук, е особено важна за Варна. Туризмът е един от секторите, в които нашият град има най-голям потенциал. Точно затова вашето образование има пряка връзка с бъдещето на Варна, подчерта кметът.

По данни на директора на гимназията Гергана Япаджиева през тази година за първи път в училището влизат девет паралелки с осмокласници. В образователната институция се обучават 1105 ученици, което я прави най-голямата гимназия в сферата на туризма в страната.

По време на тържеството по-големите ученици споделиха, че най-хубавите моменти от училищния живот не са оценките, а времето, което прекарват заедно, и изградените приятелства.

Сред гостите на откриването бяха още заместник-кметът с ресор „Туризъм" Снежана Апостолова и началникът на Регионалното управление на образованието – Варна Ирена Радева.

Кметът Благомир Коцев присъства и на тържественото откриване на учебната година в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски", което тази година посреща 1150 ученици. От тях три паралелки са с най-малките – петокласниците, а от VIII до XII клас са сформирани по седем паралелки.

Учебната година за училището започва и с нова сграда за спорт и танци, предназначена за обучение по хореография и други специални предмети. За новата база кметът подари специална народна носия, представена на табло с размери 1 на 1,6 метра. Тя ще бъде поставена на първия етаж на новата сграда.

Новата сграда е на четири етажа и разполага с четири зали за тренировки, оборудвани с необходимото осветление и озвучаване, както и с нови музикални инструменти. Изградени са асансьор, санитарни възли, душове и съблекални.

Сградата е топлоизолирана с каменна вата с дебелина 10 см, а завършващият слой на фасадите е от силиконова мазилка и декоративна тухлена облицовка. На североизточната фасада е монтирано външно евакуационно стълбище.

За новата сграда е доставено и монтирано необходимото оборудване и обзавеждане за обучение по хореография и други специални предмети. С изграждането ѝ се увеличават учебните площи на училището.

В новите зали ще могат да се обучават едновременно до 208 ученици, а освобождаването на три класни стаи ще осигури допълнителен капацитет за до 87 ученици. Така общият допълнителен капацитет възлиза на 295 ученици.

Новата сграда за спорт и танци е изградена с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията е над 1,83 млн. евро.