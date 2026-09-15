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Задържаха 50-годишен мъж за стрелба с газов пистолет в центъра на Ямбол

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СНИМКА: Пиксабей

Полицаи задържаха 50-годишен мъж в Ямбол за стрелба с газов пистолет в центъра на града през нощта, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Мъжът е арестуван за хулиганство

Около 00:45 часа, в централна градска част мъжът извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Във видимо нетрезво състояние той викал и произвел изстрели във въздуха с газов пистолет, посочиха от полицията.

Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Газовият пистолет е иззет, а работата по случая продължава, информират от полицията.

През октомври миналата година 19-годишен стреля в Ямбол с въздушен пистолет в близост до детска площадка в кв. „Зорница" в града, при което рани дете.

СНИМКА: Пиксабей

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