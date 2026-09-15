Министър Карамфилова откри учебната година в Благоевград

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова бе гост на откриването на новата учебна година в Осмо СУ „Арсений Костенцев" в Благоевград, което тази година отбелязва своята 45-а годишнина. Ученици, учители и родители бяха поздравени и от кмета на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Васил Трендафилов, както и народният представител Рашко Динков. Тържеството започна с водосвет за здраве, отслужен от Неврокопския митрополит Серафим, който благослови учениците и техните преподаватели за успешна година.

"Вярвам, че този ден ще остави най-силната искра оттук насетне в живота ви", обърна се министър Карамфилова към първокласниците и пожела на учителите здраве и вдъхновение. В приветствието си тя акцентира върху ролята на училището като средище, което съхранява духа на предците и предава силата на знанието. „Много бих искала да запалите у децата искрата и любовта към природата – към нашето утре, към смисъла първо да пазим и след това да използваме", допълни министърът.

Кметът Методи Байкушев също поздрави ученици, учители и родители. "Скъпи родители, в нашия език имаме думата образование и думата възпитание. Образованието се случва тук, възпитанието се случва вкъщи. Това е голяма отговорност и Ваше дело. Статистиката ясно показва, че здравото семейство е залог за успеха на всеки млад човек. Пазете семейството на всяка цена и пазете средата в него здрава. Здрава от интриги, здрава от насилие, здрава от клюкарство, здрава от алкохол. Това е Ваша отговорност, наша отговорност. Нека да я носим сериозно и така както подобава", каза кметът.

Изрази благодарност към учителите. "Живеем в много динамични и сложни времена. Учениците ни са страхотно надарени, но и те като всички нас са залети от информация, от емоции, от излишни неща, от проблеми. Много е трудно да се работи в такава среда. Но Вие се справяте прекрасно. Продължавайте в същия дух и изпитвайте себе си. Това е най-трудното нещо. Понякога дори и възрастните грешим. Но ако сме самокритични, ще бъдем максимално полезни и за себе си, и за тези след нас", каза Методи Байкушев.

Той откри новата учебна година в VIII СУ „Арсени Костенцев", Благоевградската професионална гимназия „Ичко Бойчев" и Природо-математическата гимназия „Акад. Сергей Корольов".



