Сложиха предупредителни фигури с деца на ключови пешеходни пътеки в Тервел

Нови предупредителни фигури на ключови пешеходни пътеки в Тервел са поставени преди началото на учебната година. Целта е повишаване на вниманието на водачите и осигуряване на по-безопасно придвижване на децата и пешеходците.

На възлови места са монтирани цветни детски фигури със знак „STOP", които привличат вниманието на водачите и напомнят за необходимостта от повишено внимание и намаляване на скоростта при приближаване към пешеходна пътека.

Местата не са избрани случайно. Фигурите са разположени в райони с интензивно движение на деца и пешеходци – в близост до детска градина, училища, читалището и подлеза. Инициативата ще продължи и през следващата седмица, когато такива фигури предстои да бъдат поставени в района на музея и Центъра за подкрепа за личностно развитие .