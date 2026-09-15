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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23564638 www.24chasa.bg

Сложиха предупредителни фигури с деца на ключови пешеходни пътеки в Тервел

Дияна Райнова

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Нови предупредителни фигури на ключови пешеходни пътеки в Тервел са поставени преди началото на учебната година

Нови предупредителни фигури на ключови пешеходни пътеки в Тервел са поставени преди началото на учебната година. Целта е повишаване на вниманието на водачите и осигуряване на по-безопасно придвижване на децата и пешеходците.

На възлови места са монтирани цветни детски фигури със знак „STOP", които привличат вниманието на водачите и напомнят за необходимостта от повишено внимание и намаляване на скоростта при приближаване към пешеходна пътека.

Местата не са избрани случайно. Фигурите са разположени в райони с интензивно движение на деца и пешеходци – в близост до детска градина, училища, читалището и подлеза. Инициативата ще продължи и през следващата седмица, когато такива фигури предстои да бъдат поставени в района на музея и Центъра за подкрепа за личностно развитие .

Нови предупредителни фигури на ключови пешеходни пътеки в Тервел са поставени преди началото на учебната година

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