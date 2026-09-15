Терзиев откри първото изцяло новопостроено общинско училище в София от 30 г. насам

204. ОУ в „Манастирски ливади – Запад" посрещна първите си 546 ученици и вече носи името на Ангел Каралийчев

Кметът на София Васил Терзиев откри учебната година в 204. ОУ в „Манастирски ливади – Запад" – първото изцяло новопостроено общинско училище в София от 30 години. На церемонията беше обявено и името на училището – на един от най-обичаните български писатели и автори на детска литература Ангел Каралийчев. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. СНИМКА: Пресцентър на Столична община

На 15 септември училището отвори врати за първите си 546 ученици, разпределени в 21 паралелки. От днес започва и историята на училището – история, която ще бъде създавана от неговите ученици, учители и родители.

„Да ви пожелая да идвате все така усмихнати с огромно желание. Това е мястото, където ще изградите приятелства, ще натрупате знания и където ще се подготвите за всичко, което следва. А в този път нека учителите имат вдъхновение да ви помагат, да ви водят, да ви бъдат коректив, когато е нужно, вие да ги слушате в редките случаи, когато е нужно и заедно с вашите родители да успеете да напишете златната история на новото 204-о училище", каза кметът на София Васил Терзиев. СНИМКА: Пресцентър на Столична община

Новото училище е изградено от нулата върху нов терен и е част от развитието на образователната инфраструктура в „Манастирски ливади – Запад". Сградата е проектирана за съвременните нужди на учениците и разполага с многофункционална зала и спортни пространства. Заедно с училището е изградена и детска градина с места за 88 деца.

Изграждането на 204. ОУ е пример за необходимостта образователната инфраструктура да следва развитието на града. София продължава да расте, а с нея растат и кварталите, в които живеят все повече млади семейства. Това изисква нови училища и детски градини, но и цялостна среда, в която децата могат да учат, да спортуват, да развиват интересите си и да растат. СНИМКА: Пресцентър на Столична община

Изборът на името Ангел Каралийчев дава на новото училище и силна връзка с българската литература и детския свят. Неговото творчество е част от детството на поколения българи, а името му поставя знанието, въображението и любовта към книгите в основата на историята на новото училище.

Откриването на 204. ОУ е част от последователната работа на Столична община за изграждане и разширяване на образователната инфраструктура в районите, в които София се развива най-динамично.