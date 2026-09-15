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Двама загинаха при тежка катастрофа на пътя Сливен – Крушаре

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Двама души са загинали, а други двама са откарани за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен след тежко пътнотранспортно произшествие между три автомобил, пише БГНЕС. 

Сигналът за инцидента е получен около 14.40 часа. Катастрофата е станала на път II-53 между разклона за село Гергевец и пътния възел „Ямболска детелина" – подход към път I-6.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Заради произшествието движението на превозни средства в участъка е спряно. Екипи на „Пътна полиция" регулират трафика и насочват автомобилите по обходни маршрути – по път I-6 и през село Гергевец, съобщиха от АПИ. 

Обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

                                                                                                                                                                                                                                                                

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