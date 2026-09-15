33 глоби за родители, пуснали децата си с тротинетки без надзор в Пазарджишко

От началото на тази година (2026 г.) в пазарджишки регион са установени общо 974 нарушения на водачи на индивидуални електрически превозни средства – тротинетки, скутери, триколки. Съставени са 886 фиша и 88 акта съгласно Закона за движение по пътищата. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той допълни, че на родители, които са допуснали на децата си, ненавършили 16-годишна възраст да управляват електрически тротинетки, са наложени 33 глоби, като санкцията, предвидена в закона за това нарушение, е около 250 евро.

В контекста на започналата от днес нова учебна година проверките на полицията в тази посока ще продължат и през следващите месеци.Засилен е контролът над водачите на индивидуални електрически превозни средства на територията на цялата област.

Проверки се осъществяват не само в големите градове и общинските центрове, но и в малките и отдалечени населени места. В инспекциите са включени униформени служители от сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик и районните управления в Пазарджик, Пещера, Велинград, Панагюрище и Септември.