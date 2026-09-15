Столична община инвестира в изграждането на две нови училищни спортни зали

Многофункционалните зали ще бъдат изградени към 55. СУ „Петко Каравелов" и 2. СУ „Академик Емилиян Станев"

Столична община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на нови училищни спортни зали към две от най-големите общински училища – 55. СУ „Петко Каравелов" в район „Студентски" и 2. СУ „Академик Емилиян Станев" в район „Витоша".

„Инвестицията в училищната спортна инфраструктура е инвестиция в здравето, увереността и развитието на децата. Нашата цел е всяко столично училище да бъде съвременна среда за образование, спорт и общност. С новите зали създаваме повече възможности да спортуват, както учениците, така и хора от квартала", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Новите зали ще осигурят допълнително място за спорт в двете училища, които сега разполагат с един физкултурен салон. „Те ще позволят едновременното провеждане на занимания по различни спортове, както и организирането на състезания с публика. Така училищата се превръщат в още по-активни средища за образование, спорт и развитие", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Двете гимназии са сред разрастващите се училища в столицата и привличат все повече деца. През тази година в 55. СУ беше завършен и изцяло нов корпус със STEM център. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Проектът за двете спортни зали се реализира с европейско финансиране по ОП „Развитие на регионите" BG16FFPR003-2.006-0129-C01 „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура – важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на Югозападния регион". Ще бъде осигурено и съфинансиране от Столична община.

Предвижда се изграждането на многофункционални спортни зали, които ще позволят на повече ученици да практикуват едновременно различни видове спорт. В тях ще могат да се провеждат и спортни състезания с публика.

Всяка сграда ще се състои от две основни части – спортно поле с трибуни и стоманена конструкция на едно ниво и допълнителна двуетажна зона с обслужващи помещения. Ще има възможност спортното поле да бъде разделено на три самостоятелни зали, така че различни класове да провеждат едновременно занимания по различни спортове. Ще има също зали за фитнес и тенис на маса.

Обслужващите зони ще включват съблекални, душове, тоалетни, складове за спортни принадлежности и абонатна станция. Между съществуващите учебни корпуси и новите спортни зали ще бъдат изградени топли връзки. Сградите ще осигуряват достъпна архитектурна среда в съответствие с нормативните изисквания.

Нови условия за спорт в още осем столични училища

През последните години беше завършено изграждането на физкултурен салон в 100. ОУ в район „Сердика". Нови спортни зали се изграждат в още осем училища: 73 СУ „Владислав Граматик", 126 ОУ „П. Ю. Тодоров", 83 ОУ „Елин Пелин", 201 ОУ „Св. св. Кирил и Методий", 143 ОУ „Георги Бенковски", 142 ОУ „Веселин Ханчев", 203 ПЕГ „Св. Методий", 5 ОУ „Иван Вазов".

Многофункционални зали по инициативата „Училището – сърцето на квартала"

По инициативата „Училището – сърцето на квартала" са разработени иновативни проекти за разширяване на възможностите за спорт чрез изграждане на многофункционални зали в четири училища: 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски", 6 ОУ „Граф Н. П. Игнатиев", 51 СУ „Елисавета Багряна" и 104 ОУ „Захари Стоянов".