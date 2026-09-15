Русе отбелязва Европейската седмица на мобилността

На 22 септември градският транспорт ще е безплатен

От 16 до 22 септември Община Русе ще се включи в Европейската седмица на мобилността с поредица от инициативи, насочени към устойчивото придвижване, безопасността на пътя и по-добрата градска среда. В рамките на кампанията са предвидени занимания за деца, инициативи за млади хора, информационни активности и събития, насочени към популяризирането на ходенето пеша, велосипедното придвижване и обществения транспорт и тази година преминава под мотото „Малки стъпки. Голяма промяна. Заедно за по-добър град!". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Европейската седмица на мобилността се провежда ежегодно между 16 и 22 септември и насърчава гражданите да преосмислят начина, по който се придвижват в града, и да избират по-устойчиви алтернативи на автомобила. В Русе инициативите се реализират в рамките на проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество", с акцент върху по-чистия въздух, активната мобилност, обществения транспорт и безопасната градска среда.

Официалното откриване на Седмицата на мобилността ще бъде на 16 септември пред Съдебната палата в Русе от 10 до 12:30 ч. Посетителите ще могат да се запознаят с информационни материали, да се включат в анкетата „Как се движи Русе?", реализирана съвместно с Младежкия парламент, както и в инициативата „Моят град в движение", насочена към най-малките жители на града.

На 17 септември децата от ДГ „Зора" ще участват в инициативата „Движението е за всички". За тях са подготвени демонстрация с балансиращи колела и каски, заниманието „Моето първо колело" и активности, чрез които ще се запознаят с основни правила за безопасно движение. Всички участници ще получат и подаръци.

На 18 септември ДГ „Снежанка" ще бъде домакин на инициативата „Моето първо безопасно пътуване". Децата ще се включат в практическо занимание на открито, игри и обучение, посветени на безопасното придвижване. За тях са осигурени балансиращи колела, каски и други занимателни материали.

Младите хора ще бъдат във фокуса на инициативата „Младите в движение", която ще се проведе на 21 септември в Парка на младежта от 16:00. Програмата включва детска работилница и информационни материали, а Младежкият парламент ще се включи с велосипеди по проект „Младите в действие". В рамките на събитието ще продължи и анкетата „Как се движи Русе?", като резултатите от нея ще бъдат представени пред участниците.

Кулминацията на Европейската седмица на мобилността ще бъде 22 септември – Денят без автомобили. В Русе ще бъдат реализирани инициативи, насочени към пешеходците и обществения транспорт, като градският транспорт ще бъде безплатен. Идеята е повече жители и гости на града да изберат ходенето пеша, велосипеда или обществения транспорт като алтернатива на автомобила поне за един ден.