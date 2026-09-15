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Окръжната прокуратура в Стара Загора се зае с марихуаната за 400 хиляди евро, открита в село Змейоно

Ваньо Стоилов

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Оранжерията с марихуана, открита в старозагорското село Змейово Снимка: МВР

Окръжната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебното производство за отглеждане и държане на марихуана за около 400 000 евро с цел разпространение, съобщиха от държавното обвинение.
Досъдебното производство е за това, че на 14.09.2026 г. в село Змейово, област Стара Загора, са отглеждани растения от рода на конопа - марихуана, в нарушение на Закона за контрол на наркотичните вещества и прeкурсорите, както и за държане с цел разпространение на марихуана. 

При проведена полицейска операция от служители на ОД на МВР - Стара Загора в имот с къща в Змейово, обитавана от 45-годишен мъж, са били намерени и иззети наркотични вещества - марихуана. В сградата е било открито специално изградено помещение, оборудвано с високотехнологична оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа - марихуана. В него са били намерени и иззети общо 368 зелени растения с различна височина, препарати за отглеждане и два фризера, в които се съхранявали пакети с около 68 кг зелена суха листна маса.

При направения полеви наркотест тя е реагирала на марихуана. Иззетите наркотични вещества са за около 400 000 евро.

Под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора по досъдебното производство се извършват действия по разследването, като днес предстои като обвиняем да бъде привлечен 45-годишният мъж, обитател на къщата.

Оранжерията с марихуана, открита в старозагорското село Змейово Снимка: МВР

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