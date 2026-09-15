Най-новото математическо училище „Питагор" отвори врати във Варна

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Най-новото математическо училище във Варна – „Питагор", отвори врати с амбицията да изгради не просто силни ученици по математика, а деца, които умеят да мислят, да се справят с предизвикателства и да превръщат любопитството си в знание.

Училището започва с три паралелки – предучилищна, първи и пети клас. Идеята на създателите е разрастването да става постепенно, а не чрез едновременно приемане на деца във всички възрастови групи.

„Ако започнем хаотично да приемаме деца във втори, трети, шести клас, няма да постигнем резултата, който сме си поставили за възпитанието и изграждането на децата", разкрива основателят на „Питагор" Михаил Кръстев.

Затова всяка година ще бъдат добавяни нови паралелки в първи и пети клас, докато постепенно бъде запълнен капацитетът на училището. Философията е проста – образованието е бавен и последователен процес и прибързването не води до добър резултат.

Не просто да знаят, а да мислят

„Питагор" има вече изграден модел на обучение, който сега се пренася и във Варна.

Основната цел е децата да бъдат подготвени не просто да помнят информация, а да развиват умението да мислят самостоятелно.

„Има кой да помни вместо тях. Опитваме се да ги възпитаваме в специални черти на характера, които по-нататък да ги правят успешни в живота", разказва директорът на училищата в София и Варна Асен Александров .

Сред важните умения, които „Питагор" поставя в центъра, са устойчивостта при напрежение и способността да се справяш със стресови ситуации.

Затова ще поставяме децата в контролирани ситуации на напрежение чрез контролни, състезания и други форми на изпитване, добавя Александров.

Целта не е натискът сам по себе си, а постепенното изграждане на увереност и подготовка за реалните предизвикателства, които ги очакват след училище.

Най-важното обаче започва още по-рано – с любопитството.

„Всичко в този живот тръгва от любопитството. Когато възбудиш любопитството на едно дете, ние се опитваме да го превърнем в знание, а когато видим някакви заложби – да ги превърнем в талант", споделя основателят на училища "Питагор".

Всяко дете със собствено темпо

В „Питагор" индивидуалният подход е сред основните принципи.

Децата се наблюдават според своите възможности и потребности, а обучението по математика се организира на различни нива и с различно темпо.

Учениците с по-силни математически способности могат да преминат към специализирани школи и отбори, да работят с по-висока скорост и да участват в олимпиади.

За децата, които изпитват затруднения, също е предвидена индивидуална подкрепа.

Така идеята е всяко дете да получи възможност да се развива според собствените си способности, без да бъде принуждавано да следва едно и също темпо с всички останали.

Приемът е част от философията

Училището не приема всички кандидати.

Подборът е важна част от модела на „Питагор", като децата преминават през тестове и оценка преди да бъдат приети.

Това не е свързано единствено с финансовия модел на училището.

„Размерът на една такса за едно дете не може да промени нашите възгледи и принципи, които сме заложили. Не ни е цел бързият финансов резултат. Резултатът ще идва от резултата на децата и от отношението към тях", е позицията на Михаил Кръстев.

За училището подборът е също начин да се създаде среда, в която децата имат сходна мотивация и желание да се развиват.

„Най-важното е подборът, след това методологията, с която работим, и след това желанието да възпитаваме характер", обобщават от „Питагор".

„Питагорци" – не просто ученици

В София учениците на училището имат собствено име – „питагорци".

Това определение според екипа не зависи единствено от училището, което детето посещава, а от неговите желания, стремежи и мечти.

Сега към това семейство ще се присъединят и децата от Варна.

Амбицията е училището да бъде място, в което математиката е основа за развитие на способности, но не и единствена цел.

„Питагор" е училище, което развива талант в математиката, но идеята не е всяко дете непременно да стане математик. Важното е човек да бъде на място, където неговите заложби могат да се развиват.

Екип, с който „Питагор" започва във Варна

Зад новото училище във Варна стои екип, който вече познава модела на „Питагор", а преподавателите в новото училище са преминали през подбор.

Сред преподавателите е и проф. Светлана Лесидренска – доказан директор и специалист, свързан с управлението на математическото образование.

„Някои училища могат да се похвалят с такъв екип. Имаме експерти и затова вярваме, че трябва да имаме и силен отбор от деца", казват от „Питагор".

За екипа логиката е ясна: доброто образование започва от добрите учители.

„Ако не си се научил като учител, няма как да учиш деца", е един от принципите, върху които училището изгражда своя модел.

С началото на учебния процес във Варна „Питагор" започва да изгражда първото си местно училищно семейство с ясна цел – не просто добри резултати по математика, а деца, които умеят да мислят, да бъдат устойчиви и да превръщат любопитството си в знание.