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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23565178 www.24chasa.bg

Пантеонът в Русе ще бъде осветен в подкрепа на хората с лимфом

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Община Русе се присъединява към националната информационна кампания „Терорът сред нас" на Сдружение „Лимфом" с осветяването на Пантеона на възрожденците тази вечер. Инициативата е посветена на Световния информационен ден за лимфома и на 20-годишнината от създаването на организацията. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Осветяването на Пантеона е символичен жест на подкрепа към хората, засегнати от онкохематологични заболявания, към техните близки и към медицинските специалисти, които се грижат за тях. Чрез инициативата се поставя акцент и върху значението на информираността, ранната диагностика и навременното лечение.

Кампанията „Терорът сред нас" има за цел да привлече общественото внимание към лимфома и други онкохематологични заболявания, както и да насърчи хората да се информират за симптомите и възможностите за лечение. Българското сдружение „Лимфом" обединява пациенти, лекари, близки и доброволци, като предоставя информация и подкрепа на засегнатите от заболяването.

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