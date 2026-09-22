"Това е моето място" - защо чужденците избират София за свой дом

Идват за работа, приключение или просто за нещо ново. Остават заради хората, природата, свободата

София не е типичната европейска столица, която целѝ да впечатли на всяка цена. Но пък обликът ѝ е изтъкан от стара и нова архитектура, шумни булеварди и тихи квартални улички, бурен нощен живот и в същото време планина на няколко километра от центъра. За хората, които са израснали в нея или от години са тук, много от тези неща отдавна не предизвикват силен интерес.

За чужденците обаче градът често изглежда доста по-различен. Именно през техните очи София понякога разкрива нещо ново и неочаквано. За фотографката Нейла от Тунис например красотата на града е и в хората и отношенията между тях. За Лори от Франция пък комбинацията от столица, паркове и планина, възможности за спорт и техно културата превръщат София в място, което той с любов нарича “своя град”. А за DJ Nea, дошъл от Мадрид, именно по-малкият мащаб на София позволява постепенно да намери своето място в музикалната сцена.

Тримата са дошли тук по различни причини - за работа, за приключение, за нещо ново и различно. Всеки има различен план за бъдещето, но ги обединява едно: София им е дала някаква причина да останат. И докато местните често виждат първо недостатъците на града, понякога е нужен човек отвън, за да ни припомни какво всъщност имаме.

Лори, 27 г., Франция: Благодарен съм на хората тук - дадоха ми възможност да водя живот, който обичам

Лори СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

- Разкажи ми малко за себе си - каква е твоята история, какво те доведе в София и защо реши да останеш?

- Казвам се Лори, на 27 години съм, роден и израснал във Франция. За първи път открих София през лятото на 2016 г., когато бях тук на почивка със семейството си, и веднага се влюбих в града. Бил съм в различни страни и градове, но за първи път тук изпитах такова усещане. Още от онзи момент знаех, че един ден ще живея в София.

След това, през 2022 г., търсех работа в моя регион във Франция, когато сред всички френски обяви попаднах на една за България - беше в Telus International. Кандидатствах и ден по-късно получих обаждане от България. След пет минути разговор и два кратки теста, за да проверят дали френският ми е добър, което беше така (смее се), получих работата.

Невероятното за мен беше, че се оказа по-лесно и по-бързо да си намеря работа от другата страна на Европа, отколкото във Франция. Преди това постоянно сменях работата си на всеки 2-3 месеца. Откакто получих тази възможност, никога не съм напускал София.

- Колко важни бяха практическите фактори като разходите за живот, местоположението и начина на живот при решението ти?

- Тук всичко ми се струва много по-лесно, отколкото във Франция, защото имам нещо като “административна фобия”. Но тук всякакви документи, договори и процедури се случват по-бързо и по-ефективно, отколкото във Франция.

Освен това София е наистина много красива. Израснал съм в малки села във Франция, така че за мен столица като София - с планина и много паркове, беше перфектното място. Както съм чувал приятели тук да се шегуват: “София не е толкова град, а едно голямо село”. И всъщност ми харесва, че тук имам предимствата и на града, и на селото. Градът е страхотен и от гледна точка на спорта. Откакто съм тук, ходя почти всеки ден на фитнес. Занимавам се и с калистеника, а има много места за стрийт фитнес, което е страхотно през лятото, когато можеш да тренираш навън.

Тук има и едно от най-добрите изобретения в света - картата MultiSport! Благодарение на нея имам достъп до повечето фитнеси в града, спа центрове, тренировки по кикбокс и още много неща срещу наистина малка сума.

- Като човек, който си пада по рейв културата, как изглежда един типичен уикенд в София за теб? Има ли нещо в местната клубна култура, което прави атмосферата по-специална?

- Доста купонясвам. Обичам да танцувам и да се срещам с приятелите си на рейвове. Харесва ми атмосферата тук, защото сцената е сравнително малка - всички се познават, и това я прави по-сигурна, поне според мен. Почти никога не съм имал проблеми на техно партитата в София. Но всъщност няма типичен уикенд за мен. Зависи дали работя, или не. Понякога моят “уикенд” е в сряда и четвъртък. Но в петък или събота вечер най-често се срещам с моите приятели в някой клуб, за да танцуваме и да се забавляваме цяла нощ.

СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

- Какво би казал на друг чужденец, който обмисля да се премести в София, и смяташ ли да останеш дългосрочно?

- Бих казал на всеки, който обмисля да живее тук, просто да дойде. Човек трябва да опитва различни неща в живота. Например аз осъзнах, живеейки тук, че във Франция не се чувствах добре. Така че хората трябва да помнят, че ако не се чувстват добре там, където са, могат да пробват да живеят някъде другаде.

В София съм от малко повече от 4 г. и определено ще остана още. Това просто е моето място, моят град. Харесвам Франция, тя е красива страна с една от най-интересните истории. Но просто не е моето място, не се чувствах добре да живея там.

София ми даде втори дъх живот. Тук срещнах най-близките си хора, живея при много добри условия и всеки ден се опитвам да ставам малко по-добър. Уважавам София, но най-вече съм благодарен на България и на българите, че ми дадоха възможността да имам живота, който водя и обичам.

СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Нейла, 33 г., Тунис: Не е само "Св. Александър Невски" - красотата на града е в улиците, графитите, обичта, цветовете и малките моменти

Нейла СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

- Какво те доведе в София и защо реши да останеш?

- Търсех приключение, различно преживяване и лично предизвикателство. Исках да живея в страна, чийто език не говоря и за чиято култура не знам много. Пристигнах в България по време на COVID-19, само няколко часа преди локдауна.

Началото беше трудно. Повечето хора не говореха английски, всички бяха притеснени, а аз нямах представа какво ще се случи.Първоначалният ми план беше да остана за една година. Шест години по-късно все още съм тук. Работя в София, много се привързах към България и съм щастлива с живота си тук. Пътувала съм до много държави, но България има нещо, което ме кара да остана. Това е красива и много зелена страна, а природата никога не е далеч.

Открих също, че българите са уважителни и като цяло лесно се общува с тях, след като се опознаете. Харесва ми и социалната страна на живота тук. Хората обичат да празнуват и да прекарват време заедно - било то на фестивал, някакво малко събитие или просто на парти с приятели.

Нещо, което ме изненада, е колко позитивно много българи реагират на Тунис. Когато кажа, че съм тунизийка, хората често реагират положително. Някои вече са били в Тунис, а други ми казват, че искат да го посетят. Винаги е приятно да го чуя и това веднага създава някаква връзка.

Много ми харесва и това, че тук наистина има четири сезона. Идвам от страна, в която разликите между сезоните не са толкова осезаеми, така че ми харесва да усещам тази промяна през годината. Не мога да посоча една конкретна причина, поради която останах. По-скоро е комбинация от много неща. В един момент просто започнах да усещам България като дом.

- Като фотограф какво намираш за визуално интересно в София?

- Архитектурата тук е много отличителна. В София има много визуално интересни места - сградите, улиците, цветовете, графитите и дори начинът, по който се обличат хората. Можеш да видиш много различни неща едно до друго - от стари до нови сгради, от обновени места до такива, които са останали недокоснати с години.

София през обектива на Нейла СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

София не е само "Св. Александър Невски" и основните забележителности. Това са нещата, които виждаш на снимките и по картичките, но градът има много повече какво да предложи. За мен София е и нейните улици, графитите, кучетата и ежедневните ситуации, които виждаш около себе си. Това са възрастните двойки, които са заедно от десетилетия. Домашната баница на масата, когато семейство или приятели се събират. Начинът, по който хората се грижат за децата си и за домашните си любимци. Това са напълно обикновени неща, но именно те правят града интересен за снимане и за преживяване.

- Мислиш ли, че чужденците забелязват неща в града, които самите българи вече са спрели да виждат?

- Чужденците често забелязват неща в София, които някои местни хора приемат за даденост, включително колко красив и сигурен може да бъде градът. Това е нормално. Когато живееш някъде дълго време, свикваш с обстановката около себе си. Спираш да забелязваш неща, които са ти направили впечатление, когато си пристигнал за първи път. Но когато си нов на дадено място, всичко е различно и обръщаш повече внимание. Забелязваш улиците, архитектурата, хората и малките детайли. След няколко години някои от тези неща просто се превръщат в част от ежедневието ти. Това е едно от предимствата да си чужденец - понякога можеш да погледнеш на познато място от различна перспектива.

- София град ли е, който разкрива красотата си веднага, или трябва да прекараш повече време тук, за да я разбереш?

- За мен София е красива, интересна и понякога сложна. Можеш сравнително бързо да си създадеш впечатление за града, но за да го разбереш, е необходимо повече време.

София през обектива на Нейла СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Можеш да видиш красотата му отвън, но за да го разбереш истински и да го откриеш, трябва да прекараш време тук. И когато го направиш, вече не просто виждаш София - започваш да я усещаш и по някакъв начин да я разбираш. Мисля, че всеки град и всяка страна имат както положителни, така и отрицателни страни. Много зависи и от перспективата, която избираш - да се съсредоточиш върху това, което не работи, или да избереш да забелязваш нещата, които цениш и на които се наслаждаваш.

- Ако трябва да уловиш духа на София само в една снимка, каква би била тя?

- Мъглива утрин на Витоша.

Арън Хидалго - DJ Nea, 21 г., Еквадор: Ако има нужда от нещо, то е да бъде още по-отворена към други култури

Арън Хидалго СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

- Разкажи ми малко за себе си - каква е твоята история, какво те доведе в София и защо реши да останеш?

- Роден съм в Испания, но родителите ми са от Еквадор и съм живял там 6 години. Преди София бях в Мадрид, който е наистина голям град. Там бях диджей, а имах и друга работа, която обаче беше доста кофти. В един момент си казах: “Окей, повече не мога така”, защото понякога големите градове имат способността да ти източват енергията. Тогава реших, че искам да пътувам из Европа, а след това и по света. Затова започнах да си търся работа извън Испания.

Кандидатствах в много различни държави и предложението от офиса на компанията в България беше много добро. Казах си: “Защо не?”. Преди това не знаех почти нищо за България и си мислех, че извън нея почти никой не знае за страната. Но реших да остана, защото не исках да се връщам в Испания. След България бих искал да живея във Франция, но засега оставам тук. И освен това продължавам да работя като диджей, така че всичко върви добре.

- Като диджей как би описал музикалната и клубната сцена в София на човек, който никога не я е преживявал?

- Първоначално се изненадах, защото нощният живот тук е много различен от този в Мадрид. В Мадрид, като столица, можеш да излизаш от понеделник до неделя.

Тук обаче ме изненада приятно колко много хора се интересуват от латино музика. Има и много различни места, на които можеш да ходиш. Има чалга клубове, клубове с английска музика, метъл клубове, латино клубове. Има дори място, което е специално за по-готическа музика, близо до клуба, в който пускам - направено е като подземие. А София не е много голяма. Затова всички знаят всички добри места - ако познаваш правилните хора, ще знаеш и правилните места.

- Мислиш ли, че София предлага повече свобода или възможности за прохождащи артисти в сравнение с по-големите европейски столици?

- Не мисля, че имам повече или по-малко възможности в сравнение с други по-големи градове. Но в същото време София не е лошо място, ако тепърва започваш и искаш да се развиваш. Когато дойдох тук, никой не ме познаваше като диджей. Но работя в тази насока, пускам музика през петъците. Не съм известен, разбира се, но започвам да набирам инерция. Малко по малко. Така че не мисля, че възможностите са повече, отколкото в други градове. Но не са и нула. Според мен новите артисти могат да се развиват тук и да поемат по различни пътища.

- Какво в града те изненада - както като цяло, така и по-специално, след като стана част от творческата му сцена?

- Не осъзнавах колко креативни са хората в София. Не всички, разбира се. Понякога изкуството е трудно да бъде открито, но когато го намериш, е наистина страхотно. Този град има много история, но в същото време в други части на Европа не знаем много за България. Едва знаем дори как изглежда знамето ви. Затова, когато дойдох тук, започнах да научавам повече и все още се опитвам да разбера защо хората и градовете са такива, каквито са.

Понякога изобщо не е лесно, защото с някои хора, особено по-възрастните, е наистина трудно да разговаряш и да се разберете. Но когато говоря с по-млади хора, е съвсем различно. Много по-лесно е. Те са някак по-отворени. Разбира се, всичко зависи от човека, но като цяло са наистина много отворени. И това е хубаво. Според мен, ако София има нужда от нещо, то е да бъде още по-отворена към други култури, към други влияния и различни начини на живот.

- Можеш ли да си представиш да изградиш кариерата си тук и смяташ ли да останеш?

- Правя го още сега. Развивам себе си и кариерата си като диджей тук. Опитвам се да стигна до все повече и по-големи събития. Стъпка по стъпка. И мисля, че засега София се отнася добре към мен. Грижи се добре за мен. Не мисля, че искам да остана тук завинаги, защото съм свикнал да живея в по-големи градове. Но засега всичко върви добре. А и никога не знаеш какво ще се случи. Затова не мога да кажа нито “да”, нито “не”. Поне засега това са плановете ми.