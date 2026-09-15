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Бившият капитан на Локо и зам.-кмет откриха нов физкултурен салон в училище в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Големият футболист на Локо преряза лентата на новия салон за спорт в училище в "Тракия"

"След години на очакване обновяването на ОУ "Тодор Каблешков" в "Прослав" вече е в ход", каза Хакъ Сакъбов, който присъства на откриването на учебната година

Заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, бившият капитан на "Локомотив" Димитър Илиев и кметът на район "Тракия" Георги Гатев прерязаха лентата на новия физкултурен салон в двора на СУ "Свети Седмочисленици" на първия учебен ден, съобщиха от общината. 

Николай Бухалов пожела успешна, здрава и ползотворна учебна година, изпълнена с нови знания, приятелства и
постижения.

"Нека двамата големи спортисти провлачат крак и от този салон да излязат много бъдещи шампиони", пожела директорът на училището Денка Генчева.

Зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов пък присъства на откриването на новата учебна година в ОУ "Тодор Каблешков" и в Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов". От името на кмета на Пловдив Костадин Димитров той поздрави присъстващите с първия учебен ден и подчерта, че качественото образование и добрата материална база са основен приоритет на града.

"Именно затова след години на очакване обновяването на ОУ "Тодор Каблешков" в квартал "Прослав" вече е в ход. Проектът е мащабен и обхваща цялостното модернизиране на училището - от класните стаи и инсталациите до двора. Учениците и
учителите вече ще разполагат със съвременни, уютни и добре оборудвани пространства", подчерта Сакъбов. На тържеството в Математическата гимназия, където присъства и кметът на район "Западен" Тони Стойчева, той заяви, че 15-ти септември е един от най-хубавите празници, защото за българина образованието на децата винаги е приоритет.

"Вие имате предимството да работите и да се обучавате в едно от авторитетните учебни заведения в Пловдив. Гордеем се с успехите на Вашите възпитаници, които разнасят славата на града ни по целия свят", заяви заместник-кметът инж. Хакъ Сакъбов.

Заместник-кмет по обществен ред и сигурност Ангел Славов присъства на откриването на учебната 2026/2027 година в ОУ „Драган Манчов".

Нов спортен салон откриха в училище в "Тракия"
Нов спортен салон откриха в училище в "Тракия"
Зам.-кметът по строителството откри учебната година в МГ "Акад. Кирил Попов"
Зам.-кметът по строителството откри учебната година в МГ "Акад. Кирил Попов"
Обновяването на ОУ "Тодор Каблешков" в квартал "Прослав" вече е в ход.
Обновяването на ОУ "Тодор Каблешков" в квартал "Прослав" вече е в ход.
Хакъ Сакъбов откри учебната година в училището в "Прослав"
Хакъ Сакъбов откри учебната година в училището в "Прослав"

Големият футболист на Локо преряза лентата на новия салон за спорт в училище в "Тракия"
Нов спортен салон откриха в училище в "Тракия"
Зам.-кметът по строителството откри учебната година в МГ "Акад. Кирил Попов"
Обновяването на ОУ "Тодор Каблешков" в квартал "Прослав" вече е в ход.
Хакъ Сакъбов откри учебната година в училището в "Прослав"

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